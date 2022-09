Neue Spiele der Woche bringen frisches Futter für Disney-Fans

Welche Konsolenspiele erscheinen in der Woche vom 05. - 11. September und welche davon sollte ich näher im Blick behalten? Genau diese Frage wollen wir euch zu Beginn jeder Woche beantworten.

Highlights der Woche

Steelrising

Release: 08. September

08. September Plattform: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Genre: Soulslike

Darum geht's: In Steelrising kämpft ihr euch mit Roboter Aegis durch die Aufruhen einer alternativen Französischen Revolution inmitten von Paris. Rein spielerisch erwartet euch ein klassisches Soulslike in der Third Person-Perspektive, das jedoch in seinen einzelnen Arealen auch Metroidvania-Ansätze bietet und in dem Vertikalität eine Rolle spielt.



Entwickler Spiders konnte zuletzt mit Greedfall überzeugen, das wir Dragon Age-Fans nur empfehlen können. Ob Steelrising hier qualitativ mithält, erfahrt ihr am kommenden Mittwoch im GamePro-Test.

Splatoon 3

Release: 09. September

Plattform: Switch

Genre: Multiplayer-Shooter

Darum geht's: In Splatoon 3 zieht es die Inklings raus aus der modernen Großstadt rein in die sogenannten Splatlands, die mehr an ein trockenes, postapokalyptisches Szenario erinnern.

Wie bereits bekannt, dürfen wir im Third Person-Shooter mit bis zu 8 Spieler*innen jetzt auch Pfeil und Bogen einsetzen, um das Level mit unseren Team-Farben in Paintball-Manier einzudecken. Neben dem Multiplayer und einem kooperativen Horde-Modus, wird es auch eine klassische Einzelspielerkampagne namens "Die Rückkehr der Mammalianer" geben.

Disney Dreamlight Valley

Release: 06. September

Plattform: PlayStation, Xbox, Switch, PC

Genre: Lebenssimulation

Darum geht's: Mit Disney Dreamlight Valley startet noch in dieser Woche eine waschechte Animal Crossing-Alternative in den Early Access, in der ihr von Donald, Wall-E bis Arielle auf dutzende eurer liebsten Disney und Pixar-Figuren trefft.

Gleich der Vorlage von Nintendo, steht in der Lebenssimulation Crafting, Farming oder beispielsweise Angeln an der Tagesordnung. Eine Storykampagne gibt es natürlich auch. Warum uns das Spiel bislang richtig gut gefällt, lest ihr in der Preview von Kollege Jonas.

Neue Spiele für PS4 und PS5

06. September - Life in Willowdale

06. September - Disney Dreamlight Valley (Early Access)

06. September - Biomutant (PS5-Version)

06. September - Circus Electrique

06. September - Classic Racers Elite

06. September - Mozart Requiem

07. September - Kaichu

08. September - White Day

08. September - Steelrising

08. September - Alice Gear Aegis CS

08. September - Tower Princess

08. September - Arcade Archives: Champion Wrestler

09. September - Catmaze

09. September - NBA 2K23

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

06. September - Temtem

06. September - Disney Dreamlight Valley (Early Access)

06. September - Biomutant (Series X/S-Version)

06. September - Circus Electrique

07. September - Kaichu

08. September - White Day

08. September - Justice Sucks

08. September - Steelrising

08. September - Game Type DX

08. September - Tower Princess

09. September - Catmaze

09. September - NBA 2K23

Neue Spiele für Nintendo Switch

05. September - Kids: Zoo Puzzle

06. September - Mozart Requiem

06. September - Temtem

06. September - Disney Dreamlight Valley (Early Access)

06. September - Hidden Objects Collection Vol. 3

06. September - Classic Racers Elite

06. September - Circus Electrique

07. September - Kaichu

08. September - Alice Gear Aegis CS

08. September - Zumba Blitz

08. September - Skycadia

08. September - Pandaty

08. September - Block 'Em!

08. September - BPM: Bullets Per Minute

08. September - Justice Sucks

08. September - Radical Rex: QUByte Classics

08. September - White Day

08. September - Tower Princess

08. September - The Hand of Glory

08. September - The Gallery

08. September - Arcade Archives: Champion Wrestler

08. September - Game Type DX

09. September - Haiku, the Robot

09. September - To Leave

09. September - Catmaze

09. September - NBA 2K23

09. September - Splatoon 3

Vergesst PS Plus, Games With Gold und den Game Pass nicht!

Darüber hinaus bieten uns Abo-Services im September 2022 noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

