New Pokémon Snap benötigt wenig Speicherplatz & hat Online-Funktionen

Nintendo hat nun die offizielle Produktseite zu New Pokémon Snap aktualisiert und mit einigen neuen Details versehen, die beispielsweise die Dateigröße und neue Features enthüllen.

So groß wird New Pokémon Snap

New Pokémon Snap wird nur wenig Speicherplatz eurer Switch in Beschlag nehmen. Während die europäische Produktseite mit ungefähr 7 GB rechnet, wird die nordamerikanische Produktseite schon spezifischer: Hier rechnet Nintendo mit 6,8 GB.

Zum Vergleich: Damit verbraucht New Pokémon Snap etwas mehr Speicherplatz als Pokémon: Let's Go, Pikachu & Evoli!, das 4,6 GB auf eurer Switch einnimmt. Allerdings verbraucht es weniger Speicherplatz als Pokémon Schwert & Schild, die rund 10,3 GB an Speicherplatz benötigen.

Da die Switch mit Abzug des Systems 32 GB zur Verfügung stellt, könnte euer Speicherplatz als treuer Pokémon-Fan zur Neige gehen.

Online-Features für Nintendo Switch Online-Mitglieder

Neben der Speichergröße ist ein weiterer Punkt des Produktseiten-Updates sehr interessant. Der Switch-Titel wird den "kostenpflichtigen Mitgliederservice für Online-Dienste" nutzen und einen "Speicherdaten-Cloud" bieten.

Mit dem Mitgliederservice ist der Nintendo Switch Online-Dienst gemeint, mit dem Abonnent*innen zusätzliche Online-Features nutzen können. Doch worum es sich bei den Online-Features handelt, bleibt offen. So könnten beispielsweise Rankings zwischen Spieler*innen oder das Hochladen von besonders imposanten Bildern möglich sein.

Was uns nicht erwarten wird: Es wird wohl nicht möglich sein, uns mit Freund*innen auf die Foto-Safari zu begeben. Die Produktinformationen beschreiben New Pokémon Snap als Einzelspielererlebnis, weshalb wir uns von dem Gedanken verabschieden müssen, uns mit einem*r Freund*in in das mobile Gefährt zu quetschen.

Viele bunte Pokémon

Zuletzt hat Nintendo den offiziellen Releasetermin zu New Pokémon Snap bekannt gegeben. Mit dem 31. April 2021 können wir uns auf eine spaßige Fotosafari begeben, um Pokémon in der perfekten Pose im jeweils natürlichen Habitat abzulichten. In einem frischen Gameplaytrailer sind einige der abzulichtenden Taschenmonster zu finden:

Über welche Online-Features würdet ihr euch freuen?