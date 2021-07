Egal auf welcher Konsole ihr spielt, es gibt immer den einen oder anderen Titel, wegen dem man neidisch auf die anderen Plattformen blickt. Für viele Gamer ohne Nintendo-Konsole war das über viele Jahre häufig Pokémon. Nachahmer gab es immer wieder, doch kaum ein Entwickler konnte den Charme der Serie kopieren. Nexomon soll genau das ändern.

Das hat Nexomon zu bieten

Klar, mit Temtem gibt es bereits einen kompetenten Pokémon-Klon auf Playstation und Xbox, allerdings orientiert sich das MMO eher an den modernen Ablegern der Reihe. Nexomon knüpft hingegen an die isometrischen 2D-Pokémon-Spiele an. Tatsächlich erinnert der Look stark an die Remakes von Pokémon Leuchtende Perle und Strahlender Diamant.

Vorbild klar erkennbar: In dem eingebundenen Trailer sehr ihr schon, wie sehr sich Nexomon an der Pokémon-Reihe orientiert - rundenbasierte Kämpfe, hohes Gras, Monster die sich entwickeln können, das Spiel versteckt seine Quelle der Inspiration nicht. Insgesamt könnt ihr 300 Nexomon fangen, trainieren und gegeneinander kämpfen lassen. Allerdings ist alles ein wenig bunter und lauter als im Original.

Nexomon ist ein Bundle: Das erste Nexomon erschien ursprünglich 2018 für PC und Mobile. Nexomon: Extinction, das Sequel, kam Ende des letzten Jahres für Nintendo Switch, PS4, Xbox One und PC auf den Markt. Der neue Release wird beide Teile beinhalten.

Wann erscheint Nexomon? Ein genaues Release-Datum gibt es momentan noch nicht. Laut den Entwicklern erscheint das RPG aber "bald" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

Noch ein Pokémon-Klon

Wenn Nexomon erscheint, muss sich der Titel mit einem anderen Pokémon-Klon messen: Anfang 2022 erscheint Coromon für Nintendo Switch und PC und bietet ein ähnliches Erlebnis. Auch hier soll bei allen Pokémon-Fans ein Retro-Feeling ausgelöst werden. Die 2D-Sprites orientieren sich ganz offensichtlich an den Ablegern für den Game Boy. Allerdings legt Coromon großen Wert auf eine emotionale Geschichte, ein Aspekt, der bei Pokémon stets eine untergeordnete Rolle spielte.

Noch mehr Pokémon-Alternativen findet ihr in dieser GamePro-Liste.

Was haltet ihr von dem Pokémon-Klon Nexomon?