Nexomon: Dieser Pokémon-Klon für PS4/PS5, Xbox und Switch erscheint schon im September

Klassisches Pokémon-Feeling nicht nur auf Nintendo-Konsolen - Das verspricht das Spiel Nexomon. Es erscheint schon in Kürze für die Switch, aber eben auch für die PS4, PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X/S. Alles, was ihr über das eindeutig von Pokémon inspirierte Spiel wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Nexomon erscheint bald für Konsolen

Darum geht es: Schon am 17. September 2021 ist es so weit - der erste Teil der Nexomon-Reihe erscheint nun auch endlich für alle aktuell gängigen Konsolen, sprich PS4, PS5, Xbox One sowie Series X/S und die Switch. Zuvor war das Spiel nur für Android, iOS und PC erhältlich. Der Nachfolger Nexomon: Extinction ist derweil bereits für PS4, Xbox One, Switch und PC erhältlich.

Was erwartet euch bei Nexomon? Wie schon der Name vermuten lässt, orientiert sich das Spiel sehr stark an Pokémon. Genauer gesagt, scheinen die klassischen 2D-Titel Vorbild gewesen zu sein: Die Kämpfe sind rundenbasiert, es gibt hohes Gras und mehr als 300 Monster, die ihr suchen könnt. Was ihr mit diesen anstellen könnt, könnt ihr euch bestimmt denken: Genau - Fangen, trainieren, im Kampf antreten lassen. Und dabei wird es mitunter sehr bunt! In diesem Trailer könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen:

Nicht der einzige Pokémon-Klon

Nexomon ist nicht konkurrenzlos - und das nicht nur wegen des Originals. Temtem erscheint ebenfalls dieses Jahr für PS5, Xbox Series X/S und Switch. Allerdings orientiert sich das MMO eher an den moderneren Ablegern der Pokémon-Reihe.

Weitere News zu Pokémon-Alternativen:

Anfang nächsten Jahres erscheint außerdem Coromon, das genau wie Nexomon von den alten 2D-Klassikern inspiriert ist, allerdings etwas andere Schwerpunkte setzt. Dieser Titel ist jedoch in Sachen Konsolen nur für die Switch erhältlich.

Freut ihr euch auf den Titel und auf welcher Plattform werdet ihr ihn zocken?