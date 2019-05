Im Vorfeld einer neuen Konsolengeneration ist es immer sehr spannend. Schließlich bedeutet die neue Technik von PlayStation und Xbox immer auch, dass die Next-Gen-Spiele aufwändiger produziert werden. Das hat aber auch so seine Nachteile, wie Capcom jetzt im aktuellen Finanzbericht angesprochen hat.

PS5 & Xbox Scarlett bringen längere Entwicklungszyklen

Dieser technische Mehraufwand bedeutet nämlich auch, dass es immer länger dauert, große AAA-Titel zu produzieren. Und offenbar so lange, dass Capcom jetzt die eigenen Investoren vorwarnt, dass es in Zukunft etwas länger dauern kann.

"Es ist eine Tatsache, dass die Entwicklungszyklen für Spiele, die einem weltweit führenden Standard entsprechen, immer länger werden. Daher ist es aufgrund der Zusammensetzung unserer Titel-Pipeline möglich, dass es in einem bestimmten Geschäftsjahr nur eine einzelne, größere Neuerscheinung geben wird."

Große AAA-Titel, die auch konkurrenzfähig sein sollen, werden also immer seltener, einfach weil es so viel Zeit in Anspruch nimmt, den internationalen Standards gerecht zu werden. Mehrere große Blockbuster pro Jahr sind für Capcom in der kommenden Konsolengeneration wohl eher die Ausnahme.

Weniger Spiele, aber mehr Support: Allerdings, so heißt es im Quartalsbericht, seien eben diese Spiele auch längerfristig profitabel. Das liegt vor allem am digitalen Zeitalter, was zusätzliche Inhalte als auch längere Verkaufszyklen (Online-Stores) bedeutet.

Im Grunde betont Capcom also, dass es in Zukunft weniger Spiele geben wird, die dafür aber länger und vielfältiger unterstützt werden.

Capcom: Mehrere Next-Gen-Titel in Arbeit

RE Engine als große Stärke: Das heißt aber nicht, dass Capcom jetzt einen Gang zurückschaltet. Ganz im Gegenteil sogar, denn im Quartalsbericht wurde auch die Arbeit an mehreren Spielen bestätigt, die mit der erfolgreichen RE Engine laufen, die schon Titel wie Resident Evil 2 und Devil May Cry 5 angetrieben hat.

