Diese LEGO-Alternative hat eine Cyberpunk-Welt, die die Konkurrenz leblos aussehen lässt

Wildes Neon-Licht, Cyborgs und zwielichtige Gestalten: Das ist die Cyberpunk-Welt von Lumibricks!

Elektronische Komponenten werden bei LEGO immer seltener verbaut. Lieber experimentiert man mit einem teuren Smart Brick, als den Sets ein paar nette Features zu geben. Lumibricks nutzte die Lücke und konnte sich über die letzten Jahre als DIE Klemmbausteinmarke für Sets mit Beleuchtung etablieren und keine Themenwelt kann ihr Steckenpferd so gut zeigen, wie die genialen Cyberpunk-Sets!

Ausgewählte Cyberpunk-Highlights von Lumibricks

Lumibricks – die LEGO-Alternative mit dem wohl besten Lichtsystem

Wer schon etwas tiefer im Klemmbaustein-Game ist, dem wird vielleicht der Name Funwhole was sagen. Da der Name phonetisch sehr doppeldeutig war, hat sich die Marke im Verlauf des letzten Jahres zu Lumibricks umbenannt. Der Name verkörpert nun die zwei Kernaspekte: Lumi für das Licht und Bricks für die Klemmbausteine.

In der Spielhalle kommen die Neon-Schilder und Röhren besonders zur Geltung. So eine Beleuchtung macht extrem viel aus!

Die Beleuchtung wird in einem ausgeklügelten System über hauchdünne LED-Streifen und Kabel mitten zwischen den Steinen verbunden, wodurch ein Netzwerk in Wand und Boden entsteht. Was etwas Fingergefühl benötigt, lässt das Set am Ende aber absolut clean aussehen! Befeuert wird das Ganze über eine USB-C-Stromverbindung, also direkt aus der Steckdose oder über eure Powerbank.

Die Stadtgebäude von Lumibricks haben zudem besondere Verbindungspunkte, die ein Lichtnetz an das nächste verbindet. Dadurch könnt ihr mit nur einer Stromquelle mehrere Häuser gleichzeitig beleuchten! Wer also eine ganze Stadt bauen möchte, bekommt es richtig einfach – und aktuell kommt ihr besonders auf eure Kosten!

Wenig Geld für Top-Qualität – ganz ohne Aufkleber!

Bei Lumibricks gibt es fast immer Angebot, aber manchmal verwickeln sie verschiedene Rabatt-Coupons und Bundles miteinander, sodass es nicht sofort ersichtlich ist, wie viel man am Ende spart. Bis zum 07. April gibt es einen Rabatt von 15 % ab einem Kauf von 25€. Gleichzeitig gibt es noch bis zum 30. April einen Rabatt von 10 % beim Kauf von 2 Artikeln.

Neben Bussen und Autos bietet die Cyberpunk-Stadt von Lumibricks auch einen Schwebezug zum Transport.

In beiden Aktionen sind neben einzelnen Sets aus verschiedenen Themenwelten, wie Steampunk, Mittelalter & Western, auch 2er-Bundles vorhanden, welche ebenfalls günstiger sind. Das heißt, dass ihr bei den oben aufgelisteten Sets über die Bundles gleich dreimal sparen könnt!

Mit diesen drei Gebäuden und dem Shuttlebus könnt ihr auf Anhieb eine wunderschöne Cyberpunk-Stadt bauen!

Die Sets sind vollgepackt mit Details, während die Minifiguren der Stadt mehr Charakter und vor allem Leben einhauchen!

Wer noch nicht ganz überzeugt ist, sollte sich die Sets noch genauer angucken. Die Minifiguren haben viel Charakter, sie sind aber nicht das größte Highlight, wenn es um Details geht. Die Krone der Lumibricks-Sets liegt bei den Steinen selbst, denn diese sind nicht nur von hoher Qualität, sondern auch immer bedruckt – und es wird nicht an Details gespart!

Seien es die Werbetafeln, kleine Parfümflaschen oder die Seitenpaneele: In fast jeder Ecke findet man einen bedruckten Stein. In Kombination mit der großartigen Beleuchtung kann Lumibricks in Sachen Qualität in meinen Augen sogar LEGO übertreffen. Die noch halbwegs junge chinesische Marke hat in vergleichsweise kurzer Zeit einen legendären Ruf bei Fans bekommen – und bei so großartigen Sets ist das auch völlig verdient!