Das sind unsere Wünsche an die nächste Nintendo Direct

Aktuell ist es wieder soweit und es schwirren Gerüchte zu einer brandneuen Nintendo Direct-Ausgabe durch das Netz. Wird es eine klassische Direct? Dreht sich alles um Animal Crossing: New Horizons? Oder kommen gar zwei Directs?

Offiziell bestätigt ist zwar nichts, dennoch gibt es auch bei uns die Neugier auf die nächsten Schritte von Nintendo, schließlich könnte das Jahr 2020 noch ein paar Ankündigungen vertragen. Daher haben wir die Köpfe zusammengesteckt und verraten euch jetzt, was wir uns von einer Direct erhoffen.

Auf geht's!

Hannes will das Metroid Prime: Trilogy-Remaster

Vermutlich wird es noch lange dauern, bis Metroid Prime 4 tatsächlich fertig ist. Umso wichtiger, dass Nintendo endlich den längst überfälligen Schritt wagt und eine Remastered-Version der ersten drei Metroid Prime-Ableger für die Switch veröffentlicht. Ich mag die Metroid-Reihe, habe mich aber nur mit den 2D-Abenteuern beschäftigt. Mit dem Re-Release der drei Klassiker könnte ich eine meiner größten Gaming-Wissenslücken schließen.

Ich habe immer nur Gutes von der Metroid Prime-Reihe gehört und wäre vor allem auf das Level-Design gespannt. Mit der Neuauflage von 2009, die für die Wii erschien, hat Nintendo bereits das passende Bundle zur Hand und muss nur noch ein paar kosmetische Anpassungen vornehmen und der überraschende Switch-Release wäre perfekt.

Linda will den Release-Termin von Sports Story wissen

Sports Story ist der Nachfolger von Golf Story, ein RPG, das die meisten unter euch wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm haben. Tatsächlich gehört das kleine Spiel aber zu den besten Rollenspielen für Switch, die ihr im eShop laden könnt.



Während wir uns im Erstling aber größtenteils nur dem Golf-Sport hingeben, führt Sports Story weitere Disziplinen wie Tennis und Baseball ein, die wir beherrschen müssen, um in der Story voranzukommen. Aber damit ist es nicht getan, ein reines Sport-Ass zu sein reicht leider nicht. Denn wir müssen uns auch in den RPG-Aspekten des Spiels beweisen, indem wir die Schule besuchen, uns durch Dungeons schlagen und mehr.

Einen Release-Termin hat Sports Story noch nicht, ich hoffe aber, dass Nintendo bald mit der Sprache rausrückt!

Dennis will endlich eine Netflix-App auf der Switch

Jetzt mal unter uns liebes Nintendo, wie lange muss ich noch auf die Netflix-App für die Nintendo Switch warten? Seit mittlerweile Jahren warten Tablet-lose Eumel wie ich darauf, endlich im Handheld-Modus bequem auf dem Sofa respektive dem Bett zu flenzen und schön gemütlich Serien und Filme zu schauen.



Dass die App kommt, ist zwar nicht in Stein gemeißelt, aber doch sehr wahrscheinlich. So gab es Netflix bereits auf der Wii U und nach einer offiziellen Aussage des Streaming-Anbieters wissen wir, dass bereits mit Nintendo verhandelt wird beziehungsweise wurde. In letzter Zeit ist es um das Thema nämlich erstaunlich still geworden, nachdem noch 2018 allerhand Gerüchte bezüglich einer baldigen Veröffentlichung aufploppten.

Ich fände es daher sehr cool, wenn die lange Wartezeit jetzt ein Ende hat und noch im Zuge der Nintendo Direct die App erscheint.

Ann-Kathrin wünscht sich mehr Fire Emblem

Nachdem ich in Three Houses jetzt jede der vier Routen durchgespielt habe, ist die angekündigte Erweiterung das einzige, was zwischen mir und einer Fire Emblem-losen Zukunft steht. So eine Zukunft will ich nicht! Deswegen würde ich unheimlich gerne Neues zur Reihe hören, und wenn es nur ein Versprechen auf baldige Neuigkeiten oder der kleinste Fitzel eines Logos ist.

Etwas, an das ich mich hangeln kann, wenn es an die trostlose Warterei auf den nächsten Teil geht. Mir persönlich hat Three Houses mit am besten gefallen, weswegen ich auch gar nichts dagegen hätte, wenn der nächste Teil ähnlich aussieht. Obwohl mir als Fantasy-Fan der ein oder andere Drache auch nichts ausmachen würde.

Basti wünscht sich mehr Neuauflagen von GameCube-Spielen

Nintendo hat bereits eine ganze Menge an Spielen der vorangegangenen Konsolengenerationen in den letzten Jahren entweder als Port oder im Rahmen der Virtual Console neu veröffentlicht. Was aber bis auf wenige Ausnahmen der Zelda-Reihe wirklich fehlt, sind die GameCube-Spiele. Ich würde mich riesig freuen, wenn Nintendo dieser Konsolengeneration endlich die Aufmerksamkeit schenkt, die sie verdient hat.

Egal in welcher Form möchte ich unterwegs auf meiner Switch so Spiele wie Super Mario Sunshine, Kirby Air Ride oder F-Zero GX wiederentdecken. Da ich aber bisher immer leer ausgegangen bin, schätze ich auch dieses Mal die Chancen sehr schlecht ein. Einzig die oft gemunkelte (und von Hannes gewünschte) Metroid Prime-Trilogy für Nintendo Switch könnte dieses Mal endlich vorgestellt werden. Wirklich zufrieden oder überrascht wäre ich aber nicht.

Tobi will einen neuen Trailer zu Breath of the Wild 2

Seit der Ankündigung auf der E3 2019 ist es komplett ruhig geworden um den Breath of the Wild-Nachfolger, bislang gibt es lediglich den wenig aussagekräftigen Announcement-Trailer. Ich würde mir daher auf der nächsten Nintendo Direct einen neuen Trailer zum Spiel wünschen, am besten natürlich mit Gameplay.



So könnte man dann möglicherweise etwas besser abschätzen, was uns erwartet und mit welchen Features wir rechnen können. Es muss natürlich kein minutenlanges Erklärungsvideo sein, aber eins mit vielen angedeuteten Dingen, über die man dann im Nachgang hervorragend spekulieren und diskutieren könnte.

Ein neuer, eindrucksvoller BotW2-Trailer würde zudem den Fokus schlagartig auf Nintendo setzen, nachdem sich dieser ja in den letzten Monaten ja deutlich in Richtung PS5 und Xbox (Series X) verschoben hat. Nintendo könnte zeigen: "Wir sind noch da, und zwar richtig."

Nasti wünscht sich Pokémon Snap 2

Das Remake von Pokémon Mystery Dungeon wurde in einer der letzten Directs enthüllt und bringt das beliebte Spin-off schon in weniger als einem Monat auf Nintendo Switch. Tolle Nachrichten für viele Fans! Aber mal ganz unter uns: Es gibt einen anderen Taschenmonster-Ableger, der das Comeback noch mehr verdient hat: Die Rede ist von Pokémon Snap!

Wann darf ich endlich wieder Pokémon in der freien Wildbahn ablichten und in der Hoffnung, seltene Monster und Events zu triggern, massig Rauchbälle und Äpfel wild in der Landschaft verballern? Mit einem Remake des Klassikers oder noch besser, einem Pokémon Snap 2 mit neuen Strecken und Monstern aus allen Generationen, würde mir Nintendo bei der nächsten Direct einen riesengroßen Wunsch erfüllen. Mein Wunschzettel an Jirachi ist raus. Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Leroy braucht Spielenachschub und deutsche Texte bei Nintendo Switch Online

In einem Gespräch mit Freunden über unsere ersten Videospiele fiel uns auf, dass es Kindern im Grundschulalter unverständlicherweise schwierig gemacht wird, Spiele wie A Link to the Past für sich entdecken zu können.



Zugegeben: Der Wunsch nach deutschen Texten für die NES- und SNES-Klassiker des Online Service rührt aus dem egoistischen Wunsch, meinen Nachwuchs für die Spieleperlen meiner Kindheit zu begeistern. Natürlich kann ich nicht verlangen, dass Klein-Leroy dieselben schönen Erfahrungen mit Videospielen sammelt, wie ich es seinerzeit tat.

Doch ich denke, dass deutsche Texte beim jüngeren Publikum durchaus das Interesse an den alten Schinken von damals steigern können und der eine oder andere Jungspund im Idealfall einfach seinen Spaß damit hat. Wenn Nintendo dann noch Perlen wie Lufia 2 und Terranigma hinzufügt, bin ich wirklich happy!

Jetzt seid ihr dran: Was erhofft ihr euch von der nächsten Nintendo Direct?