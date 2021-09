Im Nintendo eShop findet ihr diese Woche mal wieder eine ganze Menge Sonderangebote für die Nintendo Switch. Aktuell sind es über 800 Deals, mit Rabatten von bis zu 90 Prozent. In diesem Artikel stellen wir euch elf der Highlights aus der reichen Auswahl vor. Die komplette Liste aller reduzierten Switch-Spiele findet ihr hier:

Nintendo eShop: Zu den aktuellen Angeboten für Nintendo Switch

Dead by Daylight

Angebot gültig bis: 20. September

Dead by Daylight ist einer der größten Multiplayer-Hits der letzten Jahre. Im Grunde spielen wir die Handlung eines typischen Slasher-Horrorfilms nach: Eine Gruppe potentieller Opfer muss versuchen zu entkommen, während ein einzelner Killer Jagd auf sie macht. Der Killer ist physisch weit überlegen, besiegen kann man ihn nicht. Deshalb ist gute Teamarbeit nötig, indem beispielsweise ein Teammitglied den Mörder abzulenken versucht, während die anderen die nötigen Aufgaben erfüllen, um den Fluchtweg zu öffnen. Werden wir erwischt, sterben wir nicht sofort, sondern werden an einen Fleischerhaken gehängt, von dem wir innerhalb einer bestimmten Frist wieder befreit werden können.

Dead by Daylight statt 29,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Cloudpunk

Angebot gültig bis: 21. September

Cloudpunk ist ein spannendes Science-Fiction-Abenteuer im Cyberpunk-Stil. Wir spielen die Fahrerin eines Lieferdienstes, der sich auf besonders zwielichtige und gefährliche Aufträge spezialisiert hat, und rasen mit unserem fliegenden Wagen durch den dichten Verkehr zwischen den Wolkenkratzern einer futuristischen Großstadt. Dabei verbringen wir nicht die ganze Zeit im Auto, sondern erkunden auch zu Fuß die Winkel der Stadt, lernen ihre Bewohner kennen und erleben Geschichten rund um skrupellose Großkonzerne, Hacker und künstliche Intelligenzen, die ihren eigenen Willen entwickeln.

Cloudpunk statt 29,99€ für 14,99 im Nintendo eShop

Call of Juarez: Gunslinger

Angebot gültig bis: 20. September

Bei Call of Juarez: Gunslinger handelt es sich um einen Shooter im klassischen Western-Setting. In Rückblicken erleben wir die spannendsten Episoden aus dem Leben eines alternden Revolverhelden, der sogar die großen Legenden des Wilden Westens wie Billy the Kid und Jesse James getroffen haben will. Ob der alte Mann seine Geschichten dabei manchmal ein wenig mit Unwahrheiten ausschmückt, ist schwer zu sagen, aber spannend erzählt sind sie auf jeden Fall. Außerdem erleben wir so eine Menge filmreifer Schießereien und spannende Duelle mit den berühmtesten Schützen des Westens.

Call of Juarez: Gunslinger statt 19,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Castevania: Anniversary Collection

Angebot gültig bis: 12. September

Mit der Castlevania Anniversary Collection bekommt ihr sieben Klassiker der berühmten Action-Platformer-Reihe, vom Original aus dem Jahr 1986 bis hin zu Castlevania Bloodlines aus 1994. Für nur 4,99 Euro gibt es hier also eine Menge Spiel, zumal viele Teile der Castlevania-Serie einen recht hohen Schwierigkeitsgrad haben. Während man der Optik das Alter natürlich ansieht, sind die Titel spielerisch übrigens noch genauso gut wie damals und zeigen eindrücklich, warum sie zur Begründung eines ganzen Genres, der Metroidvanias, beigetragen haben. Als Bonus bekommt ihr noch das nie zuvor in englischer Sprache veröffentlichte Kid Dracula sowie ein Ebook über die Geschichte Castlevanias obendrauf.

Castevania: Anniversary Collection statt 19,99€ für 4,99€ im Nintendo eShop

Crypt of the Necrodancer

Angebot gültig bis: 14. September

Crypt of the Necrodancer ist eine kreative und überaus spaßige Mischung aus Roguelike, Dungeon Crawler und Musikspiel. Um unsere Seele zu retten, erkunden wir die Krypta des tanzenden Totenbeschwörers. Hier muss sich aller im Rhythmus der Musik bewegen, also sowohl wir selbst als auch die zahlreichen Monster, die sich uns in den Weg stellen. Die Kämpfe wirken dadurch wie gut choreographierte Tänze. Das ungewöhnliche Spielprinzip erfordert ein bisschen Eingewöhnung, aber sobald ihr den Rhythmus im Blut habt, wird es euch nicht mehr loslassen, auch dank des hervorragenden Soundtracks. Der Amplified-DLC ist in der Switch-Version bereits enthalten.

Crypt of the NecroDancer statt 19,99€ für 3,99€ im Nintendo eShop

Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast

Angebot gültig bis: 23. September

Der Action-Klassiker Jedi Knight 2: Jedi Outcast hat inzwischen auch seinen Weg auf die Nintendo Switch gefunden. Als Jedi Kyle Katarn nehmen wir es hier mit einer Splittergruppe des eigentlich besiegten Imperiums auf, wobei wir von bekannten Figuren aus dem Star-Wars-Universum wie Lando Calrissian oder Luke Skywalker unterstützt werden. Im Kampf gegen Sturmtruppler, Sith und viele andere Gegner setzten wir nicht nur unser Lichtschwert und zahlreiche Schusswaffen, sondern auch die verschiedensten Jedi-Kräfte ein. Kyle schreckt dabei auch nicht vor dunklen Kräften wie Darth Vaders berühmtem Würgegriff oder den Blitzen des Imperators zurück.

Jedi Knight 2: Jedi Outcast statt 8,99€ für 4,49€ im Nintendo eShop

Amnesia Collection

Angebot gültig bis: 25. September

Mit der Amnesia Collection bekommt ihr drei Horrorspiele auf einmal. Eines davon ist der Klassiker Amnesia: The Dark Descent, der in den vergangenen Jahren oft nachgeahmt, aber selten erreicht wurde. Hier erwachen wir ohne Erinnerungen in einer mittelalterlichen Burg und werden schon bald von Monstern gejagt. Wehren können wir uns nicht gegen sie. Wir können nur wegrennen, uns verstecken und versuchen herauszufinden, was mit uns passiert ist. Das deutlich kürzere Justine, das von einer soziopathischen Frau erzählt, sowie das Spin-Off A Machine for Pigs bieten nicht ganz so furchteinflößenden Survival-Horror wie The Dark Descent, aber dennoch eine dichte Gruselatmosphäre.

Amnesia: Collection statt 27,99€ für 5,59€ im Nintendo eShop

Green Hell

Angebot gültig bis: 6. Oktober

Green Hell ist ein knallhartes Survival-Spiel, in dem wir ganz allein im Dschungel ums Überleben kämpfen müssen. Nicht nur Hunger, Durst und wilde Tiere, sondern auch tropische Krankheiten und der psychische Stress, der durch die Gefahren und die Einsamkeit entsteht, werden hier zu einer konstanten Bedrohung. Immerhin haben wir ein Funkgerät und die Stimme eines geliebten Menschen, die uns anleitet. Spielerisch macht Green Hell mit seiner Mischung aus Crafting, Ressourcensammeln, Erkundung und Kampf gar nicht so viel anders als andere Spiele des Genres, wirkt aber durch seinen besonderen Realismus dennoch einzigartig.

Green Hell statt 24,99€ für 6,24€ im Nintendo eShop

Summer in Mara

Angebot gültig bis: 3. Oktober

Crafting und Ressourcensammeln gibt es auch in Summer in Mara, die Mischung aus Lebenssimulation und Erkundungsspiel ist aber viel entspannter als ein Survival-Abenteuer vom Schlage eines Green Hell. Wir übernehmen die Rolle des jungen Mädchens Koa, mit der wir das namensgebende Reich Mara erforschen. Dieses besteht aus einem Ozean mit über zwanzig Inseln, die wir frei erkunden können, wobei wir sowohl auf uralte Geheimnisse als auch auf interessante Bewohner stoßen. Auf unserer Heimatinsel bauen wir unseren Hof aus, bestellen die Felder und kümmern uns um die Tiere. Zudem legt Summer in Mara viel Wert auf eine spannende Geschichte.

Summer in Mara statt 21,99 Euro für 9,89€ im Nintendo eShop

The Inner World: Der letzte Windmönch

Angebot gültig bis: 16. September

Im Adventure The Inner World: Der letzte Windmönch müssen wir eine ebenso niedliche wie skurrile Welt tief im Erdinneren retten. Seit Jahrtausenden sorgt die Familie der Flötennasen hier für frische Luft, doch nun ist sie in Gefahr und nur der frühere Hofmusikant und aktuelle Thronerbe Robert kann sie retten. Gemeinsam mit der Rebellin Laura begibt er sich dazu auf die Suche nach dem sagenumwobenen letzten Windmönch. The Inner World lebt vor allem von seinen ebenso schrulligen wie sympathischen Charakteren und seiner kreativen Geschichte, kann aber auch durch clevere Rätsel überzeugen. Übrigens gibt es auch den Vorgänger im Angebot, für nur 1,19 Euro.

The Inner World: Der letzte Windmönch statt 14,99€ für 1,49€ im Nintendo eShop

Thief Simulator

Angebot gültig bis: 15. September

Den Thief Simulator bekommt ihr gerade 90 Prozent günstiger, er kostet damit nur noch knappe zwei Euro. Hier starten wir eine Einbrecherkarriere, wobei gute Planung der Schlüssel zum Erfolg ist: Wir kundschaften eine frei begehbare Nachbarschaft aus, finden heraus, wo es etwas zu holen gibt, und brechen ein, wenn die Bewohner gerade nicht zu Hause sind. Die Beute verscherbeln wir anschließend im Pfandleihhaus oder übers Internet. Werden wir auf frischer Tat ertappt, müssen wir vor der Polizei flüchten. Allzu hohe Erwartungen solltet ihr zu diesem Preis zwar nicht haben, aber für ein paar Einbrüche zwischendurch ist der Thief Simulator allemal gut.

Thief Simulator statt 19,99€ für 1,99€ im Nintendo eShop