Nintendo Switch: Auf diese 10 spannenden neuen Spiele könnt ihr euch im März freuen!

Im März stehen einige spannende Neuerscheinungen für Nintendo Switch an. Wir stellen euch die Highlights vor.

Auch im März erscheinen wieder eine Menge toller neuer Spiele für Nintendo Switch. Damit ihr angesichts der Flut der Neuerscheinungen nicht das Beste verpasst, haben wir euch in diesem Artikel zehn Highlights aus den verschiedensten Genres herausgesucht, die ihr auf jeden Fall im Auge behalten solltet:

Have a Nice Death

1:32 Have a Nice Death - Im Action-Roguelike spielt ihr den Sensenmann

Erscheint am: 22. März

Have a Nice Death ist ein 2D-Roguelike mit einem stimmungsvollen, zwischen düster und niedlich schwankenden Artdesign. Wir spielen den Tod höchstpersönlich, der völlig überarbeitet ist und leider feststellen muss, dass nun auch noch seine Mitarbeiter durchdrehen und das Gleichgewicht der Seelen stören. So bleibt ihm nichts anderes übrig, als selbst zur Sense zu greifen und für Ordnung zu sorgen. Das Gameplay setzt ganz auf tempo- und actionreiche Hack&Slash-Kämpfe, die dreißig verschiedenen Zauber und Waffen ermöglichen mächtige Kombos. Scheitern wir, müssen wir zwar, wie üblich bei Roguelikes, zurück an den Anfang. Wir sammeln aber Beute und Erfahrung für den nächsten Versuch. Bis zum 21. März bekommt ihr im Nintendo eShop 20% Rabatt.

Dead Cells: Return to Castlevania [DLC]

Der Return to Castlevania DLC für Dead Cells bringt den Look, die Waffen und die Monster des Klassikers zurück.

Erscheint am: 6. März

Falls ihr auch zu denjenigen gehört, die nicht genug vom Roguelike-Hit Dead Cells bekommen können, gibt es gute Nachrichten: Schon am Montag kommt Nachschub mit der Erweiterung „Return to Castlevania“. Hierbei handelt es sich um ein Crossover mit der Castlevania-Reihe, das uns in ein düsteres Schloss voller Untoter und Monster schickt, welches von Dracula höchstpersönlich beherrscht wird. Nicht nur die neuen Gegner wie Harpyien, Werwölfe und sich selbstständig bewegende Rüstungen orientieren sich am Vorbild. Ihr könnt auch auf die klassischen Waffen wie Peitsche, Wurfaxt und Weihwasser zurückgreifen. Sogar beim Soundtrack handelt es sich um Neuinterpretationen bekannter Castlevania-Melodien. Falls ihr Dead Cells noch gar nicht besitzt, könnt ihr Hauptspiel und DLC übrigens auch zusammen im Kombi-Paket bekommen, und zwar aktuell mit 26% Rabatt.

ONI: Road to be the Mightiest Oni

In ONI: Road to be the Mightiest Oni kämpfen ein Dämon und ein Geist gemeinsam, um stärker zu werden.

Erscheint am: 9. März

In dem hübschen Anime-Actionspiel ONI: Road to be the Mightiest Oni spielen wir gleichzeitig Kuuta, den letzten Überlebenden der Armee des Dämonenkönigs, und seinen Begleiter Kazemaru, ein mysteriöses Geisterwesen. Während Kuuta mit einer großen Keule auf seine kreativ designten und oftmals riesigen Feinde einprügelt, kann Kazemaru ihnen den Geist aussaugen, wodurch sie zu einer leichten Beute für Kuuta werden. Gemeinsam erforschen sie die drei Regionen der geheimnisvollen Insel Kisejima. Hier will Kuuta die legendären Prüfungen überstehen, die angeblich die Kräfte von Dämonen wecken können. Im Nintendo eShop bekommt ihr noch bis zum 8. März einen Vorbestellerrabatt von 10%.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

Im JRPG Atelier Ryza 3 muss die Alchemistin Ryza ihre Heimat vor einer mysteriösen Bedrohung beschützen.

Erscheint am: 24. März

Die berühmte JRPG-Reihe Atelier widmet sich mit Atelier Ryza 3 erneut einer ihrer beliebtesten Protagonistinnen. Diesmal begleiten wir die Alchemistin Ryza auf ihrer Reise zu einer geheimnisvollen Inselgruppe namens Kark Isles, die plötzlich in der Nähe ihrer Heimat aufgetaucht ist und zu einer Bedrohung werden könnte. Wie üblich handelt es sich um ein klassisches, Party-basiertes Rollenspiel, wir sind mit einer Gruppe von bis zu 11 Charakteren unterwegs. Auch einige aus anderen Atelier-Spielen bekannte Charaktere schließen sich uns an und unterstützen uns im Kampf. Als fähige Alchemistin verbringen wir aber natürlich auch viel Zeit damit, wertvolle Materialien zu sammeln, um aus ihnen nützliche und mächtige Items herzustellen.

PROJECT ZERO: Die Maske der Mondfinsternis

Mithilfe der Camera Obscura nehmen wir in Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis Bilder von übernatürlichen Phänomenen auf.

Erscheint am: 9. März

Bei der Switch-Version von Die Maske der Mondfinsternis handelt es sich um eine technisch verbesserte Neuauflage des 2008 erschienenen vierten Teils der Horror-Reihe Project Zero, die außerhalb Europas unter dem Namen Fatal Frame bekannt ist. Diesmal dreht sich die Story um eine Gruppe von Kindern, die auf einer Insel verschwunden und später zwar wieder aufgetaucht sind, sich aber an nichts mehr erinnern können. Als Teenager kehrt die Gruppe nun auf die Insel zurück, um herauszufinden, was damals passiert ist. Wie immer in der Project-Zero-Reihe spielt dabei die sogenannte Camera Obscura, die Einblicke in das Reich der Geister ermöglicht und die wichtigste Waffe im Kampf gegen die übernatürlichen Gefahren ist, eine große Rolle.

Flame Keeper

In Flame Keeper kämpfen wir als brennende Kohle gegen Schattenwesen.

Erscheint am: 17. März

In Flame Keeper spielen wir Ignis, ein lebendiges, brennendes Stück Kohle, das gegen Horden von Schattenkreaturen kämpft, um die ewige Flamme wieder zu entzünden. Ähnlich wie Have a Nice Death setzt das Action-Roguelike auf schnelle Hack&Slash-Kämpfe, verwendet allerdings 3D-Grafik und eine isometrische Perspektive. Neben einer Vielzahl an Monstern soll Flame Keeper außerdem ein umfangreiches Fortschrittssystem mit vielen verschiedenen Fähigkeiten bieten, das es euch erlaubt, euren Charakter ganz auf eure bevorzugte Spielweise abzustimmen. Die bisher gezeigten Gameplay-Szenen machen zudem durch ihren niedlichen, an Cartoons erinnernden Grafikstil und die tollen Animationen Lust auf mehr.

Figment 2: Creed Valley

0:34 Figment 2 - Musikalisches Adventure wird auf Switch fortgesetzt und bekommt eine Demo

Erscheint im: März

Wie schon der Vorgänger entführt uns auch Figment 2 in eine faszinierende, surreale Welt, die durch das bunte, märchenhafte Artdesign hervorragend in Szene gesetzt wird. Abermals treten wir in dem isometrischen Action-Adventure eine Reise durch das menschliche Unterbewusstsein an. Unsere Mission ist es, die Psyche vor der Bedrohung durch schädliche Albträume zu beschützen. Dazu müssen wir sowohl knifflige Rätsel lösen als auch zahlreiche Kämpfe bestehen. Neu ist, dass wir diesmal zwischen zwei verschiedenen Perspektiven, nämlich weltoffen und engstirnig, hin und her wechseln und so unsere Umgebung auf unterschiedliche Arten wahrnehmen können. Außerdem können wir das Abenteuer nun auch zu zweit im lokalen Koop angehen.

Ib

Das kreative Horror-Adventure Ib kommt in einer verbesserten Version auf Nintendo Switch.

Erscheint am: 9. März

Bei Ib handelt es sich um das Remake eines ursprünglich schon 2012 erschienenen, japanischen 2D-Horror-Adventures, das im Westen zunächst nicht viel Aufmerksamkeit bekam, sich aber inzwischen durch seine vielen verrückten, surrealen und furchterregenden Ideen zu einem echten Geheimtipp entwickelt hat. Ihr spielt das junge Mädchen Ib, das mit seinen Eltern eine Kunstgalerie besucht, aber plötzlich feststellen muss, dass sie allein ist und sich das Gebäude und die Kunstwerke um sie herum zu verändern beginnen. Ib muss nun einen Ausweg aus der labyrinthischen Galerie finden, wobei sie auf weitere Charaktere trifft, die ebenso verloren sind wie sie. Je nach euren Handlungen und Entscheidungen führt euch das Spiel zu sieben verschiedenen Enden.

Backbeat

In Backbeat lösen wir Rätsel zum Klang von Funk-Musik.

Erscheint am: 16. März

Backbeat ist eine Mischung aus Musikspiel und Puzzle-Adventure, das in den USA der 90er spielt. Wir schlüpfen in die Rolle einer jungen Bassistin, die auf der Suche nach dem richtigen Sound den Funk für sich entdeckt. Nun versucht sie, eine Band um sich zu scharen, mit der sie den großen Band Battle gewinnen kann. Die Story führt uns durch 40 verschiedene Locations, in denen wir unsere Bandmitglieder mit perfektem Timing am richtigen Ort zusammenführen müssen. Dabei bewegen wir uns stets zum Beat eines stimmungsvollen Funk-Soundtracks. Je mehr Mitglieder wir haben, desto komplexer werden die Rätsel, zumal jede Figur über einen eigenen Supermove verfügt. Im Nintendo eShop gibt es noch bis zum Release 10 Prozent Rabatt.

ie Siedler: Neue Allianzen

In Die Siedler: Neue Allianzen erschaffen wir abermals idyllische Dörfer, greifen aber auch häufig zu den Waffen.

Erscheint im: März

Der jüngste Teil der altehrwürdigen Siedler-Reihe findet bald seinen Weg auf Nintendo Switch. Das Aufbaustrategiespiel lässt euch die Kontrolle über drei optisch sehr unterschiedliche Völker (die Elari, die Maru und die Jorn) übernehmen. Durch die hervorragende, bunte Grafik und die tollen Animationen macht es dabei schon Freude, den Bewohnern einfach nur bei ihrem Gewusel durch die Straßen zuzusehen. Um unsere Siedlung zum Erfolg zu führen, müssen wir die verschiedensten Waren produzieren und für die nötige Infrastruktur sorgen. Die Warenketten sind zwar weniger komplex als in früheren Siedler-Spielen, dafür gibt es einen stärkeren Fokus auf Kampf und Echtzeitstrategie, der Die Siedler: Neue Allianzen von anderen Aufbauspielen abhebt.