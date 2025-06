Nintendo Switch 2-Spieler bestellt zweites Mario Kart-Bundle für Freund mit und bekommt zwei unterschiedliche Switch 2-Kartons geliefert

Diese beiden Kartons hat der Reddit-User erhalten (Bildquelle: https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch/comments/1l44zgy/looks_like_theres_two_different_boxes_for_the/)

Wie auch viele andere Spieler*innen hat Reddit-User Tepozan bereits eine Switch 2-Lieferung erhalten. Bestellt hatte die Person aber nicht nur eine Konsole, sondern noch eine zweite, beide inklusive Mario Kart World. Dabei fällt auf, dass das Bundle in zwei unterschiedlichen Kartons ausgeliefert wurde. Es gibt aber sogar noch mehr Varianten.

Nintendo-Fan zeigt zwei unterschiedliche Kartons für das Mario Kart-Bundle

Im Beitrag auf Reddit verrät die Person, dass die zweite Konsole für einen Freund oder eine Freundin gedacht ist. Beim Öffnen des Paketes gab es aber offensichtlich eine Überraschung, denn nur eine der Originalverpackungen wurde von vorneherein auf das Bundle gemünzt.

Auf dem linken Karton ist unser Lieblingsklempner mit seinem schicken Kart direkt abgedruckt. Beim rechten Karton handelt es sich dagegen wohl um die Standard-Packung, wie sie alle bekommen, die ohne Spiel bestellt haben, bei der einfach ein Aufkleber rechts oben angebracht wurde.

Der Karton, in dem uns das Bundle geliefert wurde, weicht noch mal ein wenig davon ab. Die Version mit Sticker scheint es außerdem nur in den USA zu geben. So sehen unsere Verpackungen aus:

So sieht die Bundle-Verpackung bei uns aus.

Community berichtet von eigenen Erfahrungen und nennt mögliche Erklärungen

Reddit-User AvocadoPrinz kommentiert die rechte Verpackung mit den Worten: "Das 'Wir haben nicht mehr genug Bundles'-Bundle." Dass die Rechnung mit den Kartons nicht aufging, nehmen mehrere User an. Touch-fuzzy bemerkt:

Sieht so aus, als ob sie festgestellt haben, dass das [Bundle] mit MK wesentlich beliebter ist mit diesem Einzelpreis für das Spiel. Ich habe die Version mit dem Sticker neben mir in meinem Büro.

Andere Spieler*innen nehmen dagegen an, dass es einen Switch (haha) zur Sticker-Version gab, weil das die Produktion einfacher machte.

Weitere Personen berichten aber auch davon, noch mal ganz andere Varianten bekommen zu haben. So hat Keirii55 laut eigener Aussage einfach die normale Switch 2 und eine physische Version des Spiels dazu bekommen, obwohl die Person vorbestellt hat.

Habt ihr das Bundle auch schon? Und falls ja: Habt ihr vorbestellt?