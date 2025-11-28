Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Dieses Wochenende gehen wir unter anderem entspannt auf Angeltour.

Es ist endlich wieder Wochenende! Genauer gesagt steht sogar der 1. Advent an. Mit welchen Spielen oder anderen Freizeitbeschäftigungen wir es uns die Tage gemütlich machen, verraten wir wie gehabt hier in unserem "Was zockt ihr am WE"-Artikel. Aber natürlich interessiert es uns auch brennend, was ihr für Spiele auf dem Plan stehen habt.

Das zockt die GamePro-Redaktion

Heute macht Max den Anfang, der kürzlich Returnal angefangen hat, da es nun bei PS Plus spielbar ist. Das Kampfsystem und die Optik überzeugen ihn schon sehr, "aber mit dem ganzen Roguelike-Gedöns" ist er noch nicht warm geworden. Am Wochenende wird sich wohl zeigen, ob der Funken überspringt.

Auf Hannes warten hingegen Digimon Story: Time Stranger, "was sooo viel besser als Pokémon ist". Zwischendurch will er aber auch in Cast 'n' Chill reinschauen, ein pixeliges Cozy-Idle Game, in dem entspannt auf einem zweiten Monitor nebenbei geangelt werden kann.

Hier im Trailer bekommt ihr einen Eindruck vom Angelspiel:

1:33 Fantastische 2D-Pixelgrafik: In Cast n Chill werft ihr eure Angel in wunderschönen Landschaften aus

Dennis zockt dagegen weiter "das fantastische The Talos Principle Reawakened, das jeder Rätsel-Fan gespielt haben MUSS". Er ist von der schicken Neuauflage sehr angetan, will aber auch etwas mehr frische Luft genießen oder sich als Kontrastprogramm die neue Staffel Stranger Things anschauen.

Auch Kevin hat dieses Wochenende nicht nur Videospiele auf dem Plan. Er spielt zwar etwas Constance, ein auf Metacritic sehr gut bewertetes und anspruchsvolles 2D-Action-Adventure, will aber auch den Record Store von Lumibricks bauen. Dabei handelt es sich um ein Set einer LEGO-Alternative, von der er sehr angetan ist:

Mehr zum Thema Ich habe schon viele LEGO-Alternativen getestet und eine Marke stellt für mich alle anderen in den Schatten von Kevin Itzinger

Tobi möchte dagegen seinen Brettspiel-Backlog etwas abarbeiten, indem er sich unter anderem Steam Power und Forestry und Fischen annimmt. Bei Mary steht die Tage Besuch auf der Matte. Ihre Schwester kommt vorbei und will ihr noch einmal Silksong schmackhaft machen, das sie nach 20 Stunden frustriert abgebrochen hatte.

Überhaupt nicht frustriert, sondern voll motiviert, spielt Myki weiter den ersten Teil von Monster Hunter Stories. Nachdem sie Teil 2 durchgespielt hat und sich so auf den Nachfolger freut, muss vorher noch der erste Ableger durchgespielt werden. Zwischendurch erkundet sie in Where Winds Meet noch das nächste Gebiet Kaifeng.

Während Myki unter anderem im fiktiven China unterwegs ist, kämpft Chris sich weiter durch das nördliche Japan. Er will sich endlich die Platin-Trophäe von Ghost of Yotei erspielen.

Und ich (Annika) habe mir vorgenommen, endlich mal den Assassin's Creed Shadows-DLC "Die Klauen von Awaji" durchzuspielen. Bislang fehlte mir dafür die Zeit. Da ich außerdem von den beiden neuen kostenlosen Quest (Rätselhaft & Attack on Titan) wie viele andere eher enttäuscht bin, erhoffe ich mir durch den Story-DLC mehr Spielspaß. Mal schauen, ob der Plan aufgeht.

Das war's von unserer Seite. Jetzt seid ihr dran: Was spielt ihr die freien Tage über? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende!

