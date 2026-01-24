Nintendo Switch 2: Mit nur einer Einstellung spart ihr jede Menge Akku

Mit den richtigen Einstellungen bleibt der Switch 2-Akku länger voll.

Schon bei der Switch 1 hat der Standby-Modus langsam den Akku der Handheld-Konsole leergesaugt, sofern ihr sie nicht im TV-Dock zum Aufladen abgestellt habt. Bei der Switch 2 geht das laut vieler Spieler*innen eine ganze Spur schneller – aber immerhin gibt es für das Problem eine Lösung.

Switch 2-Fans entdecken den Flugzeugmodus als Energiesparmaßnahme

Seit dem Release der Nintendo Switch 2 ist der Akku des Hybrid-Geräts ein Thema. Beim Zocken kann er schnell leer werden, genau wie im Ruhemodus.

Und das, obwohl der Chip der Switch 2 eigentlich ziemlich effizient arbeitet:

Viele User berichten, dass ihr Switch 2-Akku im Ruhemodus innerhalb eines Tages, höchstens von zwei, die gesamte Ladung verliert. Quasi "über Nacht". Einige vermuten daher sogar eine Beschädigung der Nintendo Switch 2.

Die Community gibt aber Entwarnung, denn das passiert bei jedem Switch 2-Exemplar. Und die Akkulaufzeit lässt sich wohl auch mit einem Kniff verlängern: dem Flugzeugmodus.

Der soll den Leistungsverlust im Standby verhindern. Es heißt, dass die Switch 2 dann locker ein bis zwei Tage länger durchhält, bevor sie wieder ins TV-Dock oder an ein Netzteil muss.

Wieso das funktioniert? Im Flugzeugmodus wird sämtliche Drahtloskonnektivität der Handheld-Konsole ausgeschaltet, darunter Bluetooth und das WLAN. Die Nintendo-Spieler*innen vermuten daher, dass die Switch 2 nicht mehr nach Updates für eure Spiele über das Internet sucht und in der Folge weniger Strom verbraucht.

Nicht der Flugzeugmodus ist das Entscheidende, sondern eine Einstellung

Wir haben es selbst versucht und unsere Switch 2 ein Mal mit und ein Mal ohne Flugzeugmodus für circa 90 Minuten in den Standby versetzt. Das Ergebnis: Es wurde jeweils ein Prozentpunkt vom Akku weggeknabbert. Einen gravierenden Unterschied haben wir in der kurzen Zeit also nicht festgestellt.

Die genannten Spieler*innen dürften aber dennoch auf der richtigen Spur sein, denn auch wir gehen davon aus, dass Spiele-Updates für die geleerten Akkus verantwortlich sind. Entdeckt die Nintendo Switch 2 im Ruhemodus eine Aktualisierung, startet sie den Download und gibt mehr Strom auf ihre CPU.

Und dabei verbraucht sie dann auch im Umkehrschluss fast genauso viel Energie wie im eingeschalteten Zustand. Insbesondere da die Download-Raten der Switch 2 dank Wi-Fi 6E jetzt weitaus höher ausfallen und der Prozessor viel mehr beim Installieren und Entpacken der Datenpakete ackern muss.

So schaltet ihr die automatischen Spiele-Updates aus:

geht in die Systemeinstellungen

wählt Konsole

und nehmt dann den Slider bei Automatische Software-Updates heraus

Zusätzlich könnt ihr auch noch die LAN-Verbindung deaktivieren unter:

Systemeinstellungen

Ruhemodus

LAN im Ruhemodus aufrechterhalten

Wollt ihr nicht auf die automatischen Updates verzichten, dann ist der Flugzeugmodus aber auch eine genauso probate Option. Für ihn müsst ihr auch nicht in die Systemeinstellungen gehen, stattdessen könnt ihr ihn spontan aktivieren, wenn ihr das Schnellmenü der Switch 2 öffnet, indem ihr die Home-Taste gedrückt haltet.

Am meisten Strom spart ihr jedoch, wenn ihr die Power-Taste gedrückt haltet und die Nintendo Switch 2 vollständig ausschaltet. Dann könnt ihr aber auch nicht mehr nahtlos beim nächsten Einschalten der Konsole in das zuvor aktive Spiel springen.

Wie geht ihr bei der Switch 2 vor? Nutzt ihr häufig den Ruhemodus oder schaltet ihr unterwegs die Konsole lieber ganz aus?