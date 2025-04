Nintendo Switch 2 ist nichts für Leute, die vor allem leistungsstarke Hardware wollen, sagt Nintendo

Wollt ihr die schnellste, beste und leistungsfähigste Hardware, seid ihr bei Nintendo falsch. Das ändert sich auch mit der Switch 2 nicht, wie der Konzern extra noch einmal betont hat. Auch wenn es natürlich mehr Power beim Nachfolger gibt und sogar Raytracing, DLSS, 4K und 120 FPS möglich werden, liegt der Fokus des Geräts immer noch ganz woanders.

Nein, die Nintendo Switch 2 richtet sich nicht an Leute, die vor allem richtig viel Leistung haben wollen - sagt Nintendo

Darum geht's: Nach der eingehenden Vorstellung der Nintendo Switch 2 könnte man meinen, das Unternehmen sei auch in den Kampf der Giganten um die leistungsfähigste Konsole eingestiegen. Oder, wie der ehemalige SIE-Chef es formuliert hat: Nintendo hätte seine Identität verloren. Aber keine Sorge, die Firma selbst gibt Entwarnung.

An wen richtet sich die Switch 2? Im Rahmen der Überlegungen, wie die Nintendo Switch 2 heißen sollte, wurde auch die Frage beantwortet, wer mit dem Namen überhaupt angesprochen werden soll. In einem Interview erklärt Takuhiro Dohta aus der Abteilung für Unterhaltungsplanung und -entwicklung bei Nintendo Folgendes:

"Ich wollte eher ein Erlebnis schaffen, das von so vielen Menschen wie möglich genossen werden kann, als eine Erfahrung, die speziell für diejenigen entwickelt wurde, die High Performance-Hardware bevorzugen."

Dementsprechend haben wir es auch nicht mit einer Switch Pro oder Super Switch zu tun, sondern eben mit der Nintendo Switch 2. Der Name sei einfach und simpel zu verstehen und kommuniziere vor allem, dass es sich bei der Konsole um das neueste Gerät von Nintendo handelt.

Vielleicht hat Nintendo selbst auch deswegen eher Zurückhaltung bewiesen, wenn es um die genauen Spezifikationen der Switch 2-Hardware geht. Generell hält das Unternehmen mit der Power gefühlt eher noch hinter dem Berg – im Gegensatz zu Nvidia, die der Switch 2 bescheinigen, zehnmal so leistungsfähig wie die Switch 1 zu sein.

Andererseits will sich Nintendo wahrscheinlich auch einfach treu bleiben und eher auf Innovation und spannende, einzigartige Spiele setzen, die es so nicht auf anderen Plattformen gibt.

Es gibt für das Unternehmen in dieser Hinsicht einfach mehr zu gewinnen, als in den reinen Leistungsvergleichen mit PS5 Pro und Xbox Series X oder Steam Deck, ROG Ally und Co..

Was sagt ihr dazu? Was ist euch bei der Switch 2 am wichtigsten und kauft ihr die Konsole auch wegen der Leistung?