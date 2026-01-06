Nintendo Switch Wrap Up 2025: Wann kommt der Jahresrückblick endlich? Mögliches Datum und Infos im Live-Ticker

Der Jahresrückblick für eure Switch und Switch 2 steht an.

Wer auf PlayStation oder Steam zockt, hat schon vor einigen Wochen seinen individualisierten Jahresrückblick für 2025 bekommen. Nintendo Switch-Fans schauten dagegen im Dezember in die Röhre. Anders als in den letzten Jahren herrschte hier nämlich Funkstille. Aber keine Sorge, der Jahresrückblick soll uns bald endlich erwarten.

17:30 Uhr Bislang kennen wir noch keinen konkreten Termin für den Nintendo Switch-Jahresrückblick. Wir halten euch hier aber täglich auf dem Laufenden über neue Infos und Entwicklungen, damit ihr sofort wisst, wenn es losgeht.

Wann erscheint der Nintendo Switch Jahresrückblick für 2025?

In den letzten Jahren ist der Jahresrückblick stets bereits Mitte Dezember live gegangen. Ende 2025 kündigte Nintendo aber an, dass es diesmal später werden würde. Konkret hieß es bislang nur, dass der Rückblick im Januar 2026 erscheinen wird.

Ein genaueres Datum ist noch nicht bekannt. Wir vermuten aber, dass hier in den nächsten Tagen noch eine Ankündigung von Nintendo folgen könnte – oder der Jahresrückblick dann womöglich direkt live geht. Wir haben für euch einen Blick auf die Social-Media-Kanäle und halten euch oben im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Was steckt im Nintendo Switch Jahresrückblick?

Traditionell verrät der Jahresrückblick etwa, welche Spiele ihr im vergangenen Jahr auf euren Switch-Konsolen gezockt habt, in welchen Titeln ihr die meiste Zeit verbracht habt und was eure Top-Spiele und -Genres des Jahres waren.

Wie das mit dem diesjährigen Sprung von der Switch auf die Switch 2 funktioniert, bleibt abzuwarten. Vermutlich werden eure Statistiken hier aber einfach zusammengezählt.

So ruft ihr den Nintendo Switch Jahresrückblick 2025 auf

Sobald der Rückblick einmal da ist, könnt ihr ihn direkt über die offizielle Webseite aufrufen (aktuell leitet er euch noch automatisch auf die Startseite weiter.) Dort meldet ihr euch dann mit eurem Nintendo-Account an und klickt anschließend auf "Start". Also alles ganz unkompliziert.

Wichtig nur: Um den Jahresrückblick überhaupt zu bekommen, müsst ihr bestimmte Einstellungen aktiviert haben. Über den Punkt Nintendo-Account > Datenschutz und andere Einstellungen > Nutzungsinformationen müsst ihr den folgenden zwei Optionen zustimmen:

Nintendo erlauben, optionale Gerätedaten auf von dir genutzten Nintendo-Konsolen zu sammeln

Nintendo erlauben, deine Nutzungsinformationen zur Personalisierung von Services, Angeboten und Empfehlungen zu verarbeiten

Klickt anschließend auf bestätigen. Zu beachten ist, dass ihr damit Nintendo auch die Erlaubnis gebt, euch etwa personalisierte Empfehlungen oder auch Geburtstagsgeschenke per E-Mail zu schicken.

Brauche ich Switch Online? Nein, ein kostenpflichtiges Abo von Nintendo Switch Online ist nicht nötig, damit ihr euren Jahresrückblick abrufen könnt.