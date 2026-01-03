Die wichtigsten Rollenspiele 2026

Rollenspiel-Fans wurden in den letzten Jahren ganz schön verwöhnt: Baldur’s Gate 3, Kingdom Come 2, Clair Obscur: Expedition 33 - die Liste der Hochkaräter ist lang. Und auch, wenn die ganz großen Namen noch auf sich warten lassen, ist 2026 auch ohne ein neues Witcher oder The Elder Scrolls wieder ein Spitzenjahr für das Rollenspiel-Genre.

Wir haben in diesem Video die wichtigsten Releases für euch zusammengetragen.