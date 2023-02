Nintendo Direct bringt überraschend Demos zu zwei wunderschönen RPGs, die ihr jetzt testen könnt

Nintendo hat im ersten großen Direct-Showcase des Jahres allerhand Infos zu kommenden Titeln angekündigt. Neben Zelda: Tears of the Kingdom, Metroid und Co. kamen besonders Rollenspiel-Fans auf ihre Kosten. Noch während der Direct wurden im eShop nämlich zwei Demos freigeschaltet, die euch zwei kommende JRPGs kostenlos anspielen lassen und definitiv einen Blick wert sind.

Um welche Spiele-Demos geht es? Octopath Traveler 2 und Sea of Stars

Octopath Traveler 2 und Sea of Stars Ab wann sind die Demos verfügbar? Ab sofort!

Alles zur Octopath Traveler 2-Demo

0:32 Octopath Traveler 2 - RPG bekommt kurz vor Release eine Nintendo Switch-Demo spendiert

Genre : JRPG

: JRPG Release: 24. Februar 2023

Darum geht's: Octopath Traveler 2 ist die Fortsetzung des beliebten JRPGs von Square Enix. Wie schon im Vorgänger verfolgen wir wieder die Geschichte von acht Charakteren, die im Laufe ihrer Reise zusammenkommen. Das Spiel nimmt sich bei Stil und Gameplay Retro-RPGs als Vorbild, entsprechend bekommen wir etwa rundenbasierte Kämpfe und eine charmante Grafik präsentiert. Neu ist im Nachfolger der Tag-/Nachtrhythmus.

Das bietet die Demo: In der Demo könnt ihr rund die ersten drei Stunden des RPGs spielen. Euren Fortschritt hier könnt ihr später übrigens auch ins Spiel selbst übernehmen, wenn ihr es euch für Nintendo Switch holt.

Warum sich das Spiel nicht nur für Fans klassischer RPGs eignet, sondern auch neue Ideen mitbringt, lest ihr im Test zum ersten Teil:

46 4 Octopath Traveler im Test Dieses JRPG hat der Switch noch gefehlt

Alles zur Sea of Stars-Demo

1:47 Sea of Stars - Das Fantasy-RPG bekommt ein Releasedatum und eine Demo

Genre : JRPG

: JRPG Release: 29. August 2023

Darum geht's: Sea of Stars hat endlich ein Releasedatum bekommen, auch wenn Fans sich noch bis zum 29. August gedulden müssen. Zumindest ist die Demo zum Spiel ab sofort auf Switch verfügbar. Ähnlich wie Octopath Traveler nimmt auch Sea of Stars sich reichlich Inspiration von klassischen 16 Bit-RPGs, speziell Chrono Trigger. Die Story handelt von zwei Kindern, welche die Magie der Finsternis beherrschen und so als einzige in der Lage sind, monströse Kreaturen zu besiegen. Neben rundenbasierten Kämpfen erwarten euch auch zahlreiche andere Aktivitäten, wie etwa Kochen, Segeln, Angeln oder Brettspiele.

Weitere Ankündigungen der Nintendo Direct

Auf dem Showcase wurden natürlich auch zahlreiche weitere Infos angekündigt. So gab es etwa einen Überraschungsdrop eines Metroid Prime-Remasters und natürlich jede Menge neue Infos zum kommenden Zelda: Tears of the Kingdom. Alle Infos aus der Nintendo Direct haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Was haltet ihr bislang von den beiden Titeln?