Switch Sports: Termin für das Golf-Update steht und einen neuen Modus gibt's obendrauf

Bereits in wenigen Tagen könnt ihr in Nintendo Switch Sports mit Golf eine neue Sportart spielen. Wie bereits im Sommer angekündigt, erscheint das kostenlose Update noch in diesem Jahr, genauer gesagt am 28. November.

Das steckt im Modus: Laut Nintendo sind 21 Löcher enthalten, die ihr bereits aus Wii Sports kennt. Golf spielt ihr entweder im Einzelspieler oder zusammen mit bis zu sieben Freund*innen im Mehrspieler-Modus.

Golf erscheint mit Survival-Modus

Wollt ihr Golf zusammen mit euren Liebsten spielen, könnt ihr das im sogenannten Survial Golf-Modus machen.

So funktioniert Survival Golf: Aller Spieler und Spielerinnen schlagen zur gleichen Zeit ab. Die Person mit den meisten Schlägen für ein Loch wird eliminiert. Wer als letztes übrig bleibt, gewinnt. Ihr bekommt hier also eine Form des Last Man Standing-Modus.

Hier könnt ihr euch die neue Sportart im Trailer anschauen:

0:40 Hier könnt ihr euch den Golf-Modus im Trailer anschauen.

Mehr Infos zu Nintendo Switch Sports im GamePro-Test

Kollegin Annika konnte Nintendo Switch Sports zum Release im April bereits ausführlich spielen und erzählt euch im GamePro-Test zum Switch-Exklusivspiel, ob die Sportarten Tennis, Bowling, Chanbara, Fußball, Badminton und Volleyball Laune machen, oder ob Wii Sports ein Kind seiner Zeit war und der Zauber heute verflogen ist.

Die besten Switch-Spiele im großen Ranking

Falls ihr aktuell auf der Suche nach den besten Spielen für eure kleine Konsole seid, schaut gerne in unser großes GamePro-Ranking. Hier verraten wir euch, mit welchen 52 Switch-Spielen wir am meisten Spaß hatten.

Darunter sind natürlich bekannte Spiele wie Zelda: Breath of the Wild und Mario Odyssey, aber auch eher unbekannte Titel wie die wunderbare Paper Mario-Alternative Bug Fables oder mit Hades das beste Roguelite der vergangenen Jahre.

Habt ihr Switch Sports gespielt und falls ja, wie hat euch das Spiel gefallen?