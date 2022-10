Nioh 2: Koop starten und mit Freunden spielen, so geht's

Nioh 2 landet im November im PS Plus Essential-Aufgebot und bietet für Souls-Fans eine wirklich gute Alternative zu den FromSoftware-Titeln. Allerdings handelt es sich nicht nur um ein ziemlich langes Spiel, sondern auch noch - genretypisch - um eine harte Nuss. Wollt ihr euch online Hilfe holen? Entweder von fremden Spielenden oder von euren Freund*innen? Die verschiedenen Möglichkeiten können etwas vewirrend wirken, aber wir erklären euch, welche Optionen ihr habt und wie sie funktionieren.

Koop: Das sind die Möglichkeiten und so geht's

Koop starten

Wollt ihr im Koop gemeinsam aufbrechen, so müsst ihr zunächst zur Missionsauswahl auf der Weltkarte. Seid ihr gerade in einer Mission, müsst ihr diese entweder beenden oder das "Fragment eines heiligen Zweigs" benutzen, was allerdings dazu führt, dass ihr euer Amrita verliert. Mit dem "Heilgen Zweig" verliert ihr kein Amrita. Wie ihr euch direkt in einer Mission zufällige Personen zur Hilfe ruft, erfahrt ihr im Abschnitt weiter unten.

Ausgangspunkt: Seid ihr auf der Weltkarte, wählt ihr den "Ausgangspunkt" mit dem Häuser-Symbol aus und dort den Menüpunkt "Torii-Pforte".

Nun habt ihr zwei verschiedene Optionen:

Expeditionen

Dieser Modus erlaubt euch, andere Spielende zur Unterstütztung zu rufen. Dort könnt ihr über die "Schnellsuche" Personen für bestimmte Missionen suchen oder auch unter "Eigene Suche" eine Lobby erstellen.

Euch stehen zwei offene Plätze zur Verfügung, also können euch zwei Personen begleiten. Ihr könnt dafür ein Passwort festlegen. Zudem könnt ihr unter "Eigene Suche" auch nach euren Freundinnen oder Freunden suchen, indem ihr ein Passwort eingebt.

Aber Vorsicht: Die Gebiete werden härter, wenn ihr zu zweit, und noch härter, wenn ihr zu dritt, zusammenspielt. Dafür bekommen aber auch alle Mitspielenden Items und Ruhm zur Belohnung.

Wiederbelebung: Praktisch ist, dass ihr andere oder sogar euch selbst im Koop wiederbeleben könnt, allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Ausschlaggebend hierfür ist der Balken links oben am Bildschirmrand. Ist er leer, könnt ihr euch nicht mehr wiederbeleben, und sind alle Spielenden tot, so scheitert die Mission. Der Balken füllt sich auf, wenn ihr neue Schreine aktiviert.

Zufallsbegegnungen in der Torii-Pforte: anderen helfen

Daneben könnt ihr auch die Zufallsbegegnungen auswählen, die es euch erlauben, bei anderen Spielenden zu helfen. Auch hier habt ihr die Möglichkeiten, nach bestimmten Missionen zu suchen oder ein Passwort zu nutzen.

Zufallsbegegnungen: Hilfe anfordern während der Mission

Braucht ihr Hilfe direkt auf eurer Mission, so könnt ihr zufällige Personen auch bei einem Schrein anfordern. Ihr wählt dazu einfach "Besucher herbeirufen" direkt im Schrein-Menü aus. Das verbraucht jedoch pro Versuch einen Ochoko-Becher. Wollt ihr die andere Person wieder loswerden, so könnt ihr sie mit Salz wieder heimschicken.

Die Koop-Mission kann aber auch enden, wenn die andere Person stirbt - oder ihr selbst sterbt.

Hier erfahrt ihr übrigens, was die andere Spielende zum Neuzugang Nioh 2 in PS Plus sagen:

KI-gesteuerte Hilfe oder Gegner anfordern

Seid ihr online unterwegs, so stoßt ihr in den Missionen auch auf blau oder rot leuchtende Gräber. Wenn ihr mit diesen interagiert, könnt ihr KI-gesteuerte Charaktere in eure Welt rufen. Diese orientieren sich allerdings am Spielstil echter Spieler*innen, auf die diese Gräber zurückgehen. Steht ihr bei ihnen, so könnt ihr die Stufe und die Ausrüstung sehen.

Habt ihr Nioh 2 gerade erst gestartet? Hier könnt ihr euch noch mal im Trailer einen Eindruck verschaffen:

Segensgrab (blau)

Bei den blauen Gräbern, den Segensgräbern, könnt ihr euch KI-gesteuerte Hilfe Unterstützung rufen. Das verbraucht jedoch Ochoko-Becher. Ihr könnt mit dem Rechtschaffenden Jaspis selbst Segensgräber legen. Nutzen andere Spielende eure Segensgräber, so erhaltet ihr zur Belohnung Items, zum Beispiel Ochoko-Becher, und Ruhm.

Blutiges Grab (rot)

Bei den Blutigen Gräbern könnt ihr euch dagegen einen Ki-gesteuerten Charakter als Gegner in eure Welt holen. Besiegt ihr diesen, so werdet ihr mit Items, Amrita und Ruhm belohnt. Auf diese Weise könnt ihr beispielsweise auch Ochoko-Becher farmen, die ihr dann wiederum benutzen könnt, um euch KI-gesteuerte Unterstützung oder echte Spielende zur Unterstützung zu rufen.

Welche dieser Optionen findet ihr am interessantesten, beziehungsweise: Welche werdet ihr nutzen oder habt ihr schon genutzt?