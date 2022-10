PS Plus November 2022: Insbesondere ein Spiel wird von den Fans gefeiert - und gefürchtet

Die PS Plus Essential-Spiele des November 2022-Aufgebots stehen fest und diesmal kommen sie durch die Bank weg gut in der Reddit-Community an. Die meisten Spielerinnen und Spieler fiebern dabei insbesondere einem Titel entgegen: Nioh 2 für PS4 und PS5. Doch dabei schwingt nicht nur Vorfreude mit, sondern auch Respekt. Denn hierbei handelt es sich um ein nicht gerade einfaches Action-Adventure.

Das sind die neuen PS Plus Essential-Spiele im November 2022

Neben Nioh 2 erwarten euch noch zwei andere Titel, die ihr im neuen Monat ohne Zusatzkosten herunterladen könnt, wenn ihr mindestens über das Essential-Abo verfügt. Das sind alle neuen Spiele:

Ab Dienstag, den 1. November 2022 könnt ihr euch die neuen Essential-Titel herunterladen. Was genau hinter den neuen Games steckt, lest ihr in unserem ausführlichen GamePro-Artikel:

20 1 PS Plus Essential im November 2022 Das sind die neuen Gratis-Spiele

Die meisten Fans freuen sich auf Nioh 2, aber haben auch Angst

Was ist Nioh 2 für ein Spiel? Hierbei handelt es sich um den Nachfolger von Team Ninjas gefeiertem Action-RPG Nioh, das spielerisch auf den Spuren der From Software-Games Dark Souls und Co. wandert. Sprich: Nioh 2 liefert eine knallharte und nervenaufreibende Spielerfahrung und fällt dabei sogar noch knackiger aus als der Vorgänger, wie Kollege Dennis in seinem Test zu Nioh 2 schreibt.

Gameplay zu Nioh 2 könnt ihr euch im unteren Trailer ansehen:

Im Soulslike schlüpft ihr in die Rüstung eines Samurai, den ihr euch zu Beginn des Abenteuers in einem Charakter-Editor selbst erstellen könnt. Mit eurem Kämpfer oder eurer Kämpferin zieht ihr anschließend mit Katana, Switchglaive, Doppelbeilen und Co. in den Kampf gegen fiese Monster aus der japanischen Mythologie und tretet am Ende einer Mission stets gegen einen besonders starken Endgegner an, der euch alles abverlangen wird.

Das sagt die Community: Und genau diese knallharte Herausforderung, die Nioh 2 verspricht, sorgt in der PS Plus-Community gerade für große Spannung. Die einen freuen sich darauf. Die anderen wollen es ausprobieren, aber befürchten gleichzeitig, dass sie wohl nicht lange durchhalten werden. "Ich habe richtig Lust auf Nioh 2, aber höchstwahrscheinlich werde ich frustriert sein und aufgeben", schreibt beispielsweise Reddit-Mitglied efsleep.

Das Schöne ist, dass ihr Nioh 2 dank PS Plus ohnehin ohne weitere Zusatzkosten ausprobieren könnt. Gerade Soulslikes, bei denen ihr euch unsicher seid, sind dankbare Bonus-Titel in Abo-Services. Also lasst euch nicht abschrecken, schaut einfach mal rein. Denn Nioh 2 ist trotz (oder gerade wegen) des harten Schwierigkeitsgrades ein fantastisches Action-RPG, das eure Mühen mit unfassbaren Glücksgefühlen belohnt.

Habt ihr Nioh 2 schon gespielt oder werdet ihr es jetzt dank PS Plus nachholen?