No Man's Sky-Fans feiern Stadt aus der Community, die halb unter Wasser gebaut wurde und wie ein Mix aus Cyberpunk und BioShock wirkt

Na an was erinnert euch diese No Man's Sky-Unterwasser-Stadt? (Bild: reddit.com/user/Pleasant-Disaster837)

Wer schon seit ein paar Jahren kein No Man's Sky mehr gespielt hat, wird sich wundern: Der Titel hat eine Reise wie kaum ein anderes Spiel hinter sich. Unzählige Möglichkeiten sind hinzugekommen, wie auch dieser Reddit-Beitrag beweist. So eine coole Stadt, die halb unter Wasser liegt, haben wir noch nie gesehen.

No Man's Sky-Fan zaubert richtig coole versunkene Stadt auf den Bildschirm

Der Reddit-User Pleasant-Disaster837 ist offensichtlich ein begnadeter Baumeister, wenn es um No Man's Sky geht. Mit Hilfe einer Mischung aus Unterwasser- und normalen Bauelementen hat er eine "verlorene" Stadt gebaut, die zum Großteil unter Wasser liegt. Viele andere Community-Mitglieder fühlen sich an die Unterwasser-Stadt Rapture aus BioShock erinnert.

0:51 No Man's Sky verbessert jetzt genau das, was bei Weltraumspielen am wichtigsten ist: die Raumschiffe!

Autoplay

Allerdings war Rapture natürlich eigentlich vollständig unter Wasser (zumindest außen) und diese Stadt hier hat einen ganz anderen Style. Die Beleuchtung an den Wolkenkratzern versprüht dann auch eher Cyberpunk- statt Art déco-Charme. Ein echter Hingucker ist das Ganze aber auf jeden Fall.

Hier seht ihr eine kleine Bildergalerie, die euch einen sehr guten Eindruck der Stadt des No Man's Sky-Fans verschafft:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie ihr seht, befindet sich ein Teil der Stadt über der Wasseroberfläche, aber der Schein trügt. Wie bei einem Eisberg findet hier der größte Teil des Ganzen unterhalb des Wasserspiegels statt. Der Redditor bestätigt in den Kommentaren dann auch, dass es in dieser Stadt besonders unter Wasser sehr viel zu erkunden gibt.

Die Community ist völlig aus dem Häuschen: Viele Fans melden sich mit äußerst wohlwollenden Kommentaren voll des Lobes. Eine Person schreibt:

"Das muss ich mir ansehen. Es gibt da etwas in dieser Art, das ich schon länger bauen will, aber mit einem quasi verfluchten Kahn, der als Basis hindurchsegelt ... deins sieht SO viel besser aus als das, was ich mir vorgestellt hatte. Unglaubliche Arbeit. Ich liebe eine gute versunkene Stadt!"

Ihr könnt die Stadt auch besichtigen: Wer schon lang genug No Man's Sky gezockt hat, kann mit den Glyphen am unteren Rand des ersten Bildes etwas anfangen. Falls euch das nichts sagt, Achtung, Spoiler! Habt ihr die planetaren Portale freigeschaltet, könnt ihr die Symbole nämlich nutzen, um zu dem Planeten zu reisen, auf dem sich diese Stadt befindet.

Wie gefällt euch die halb unter Wasser liegende Stadt? An was musstet ihr direkt denken, als ihr sie gesehen habt?