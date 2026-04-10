Weil No Man's Sky den Devs offenbar noch nicht groß genug war, gibt es jetzt auch noch Pokémon-Kämpfe!

No Man's Sky gilt als Paradebeispiel dafür, wie unglaublich ein Spiel sich im Laufe der Zeit verändern kann – wenn das Entwicklerstudio mit guten Updates dranbleibt. Nun steht mit Xeno Arena der nächste kostenlose Patch an, der ein großes neues Feature mitbringt: Monster sammeln und kämpfen lassen.

Die rundenbasierten Duelle erinnern mit den kleinen, bunten Aliens natürlich sofort an Pokémon. Jede Kreatur bringt ein eigenes Set an einzigartigen Fähigkeiten mit. Hello Games verspricht "hunderte" Attacken, von schweren Angriffen über Heilungs- oder Statuseffekt-Fähigkeiten ist alles dabei.

Ihr könnt eure Monster sogar trainieren und dadurch ihre Möglichkeiten an eure Vorlieben anpassen. Wenn ihr andere No Man's Sky-Fans herausfordern möchtet, könnt ihr euch an Holo-Arenatische begeben, an denen die Matches virtuell simuliert werden – euren Tierchen passiert also nichts! Ihr findet die Holotische zum Beispiel in Raumstationen oder Siedlungen.

Euer Team stellt ihr selbstverständlich zusammen, wenn ihr die endlosen Weiten des Alls erkundet. Dafür wurde auch das Begleiter-Limit auf 30 Plätze erhöht. Die Bedinungen auf einem Planeten sollen sich auch auf die Monster auswirken, die ihr findet. Alles in allem klingt das nach ziemlich viel neuem Content für die ohnehin schon umfangreiche Space-Simulation.

Was steckt noch Update?

- Neuer NPC "Iteration: Oceanus", der euch ins Xeno-Business einführt

- Ranglisten und Medaillen

- Bugfixes

- verbessertes Rendern von Planeten

- technische Verbesserungen für die Switch-Version

Was denkt ihr: Werdet ihr versuchen der Allerbeste zu sein?