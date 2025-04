Oblivion Remastered enthält Teile von Skyrim und die Community lacht darüber: "Todd hat einen Weg gefunden, Skyrim in ein weiteres Spiel einzubauen"

Moment, diesen Berg im Hintergrund kennen wir doch schon aus Skyrim!

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ist nicht nur eine größtenteils sehr gelungene Überarbeitung des Originals, sondern hält auch eine kleine, aber feine Überraschung für Skyrim-Fans parat. Wer nämlich ganz genau hinschaut, kann einen ziemlich berühmten Ort aus dem Nachfolger entdecken, den wir so im originalen Oblivion noch nicht erspähen konnten.

Fan entdeckt im Remaster einen Berg, der eigentlich schon ins originale Oblivion gehört

In Oblivion durchstreifen wir die Provinz Cyrodiil, die direkt an Skyrim angrenzt. Und wie Hobby-Geograf*innen wissen dürften, liegt in der benachbarten Region unter anderem der höchste Berg von Himmelsrand und ganz Tamriel: der sogenannte Hals der Welt.

Es erscheint also naheliegend, dass wir die Location aus Skyrim auch von Cyrodiil aus sehen können sollten. Und tatsächlich ist das im Remaster endlich möglich.

Ein Fan hat beim Durchstreifen des Nordens der Map nämlich einen extrem hohen Berg in der Ferne entdeckt und seinen Fund direkt mit der Community geteilt:

Auch andere Fans bestätigen in den Kommentaren die Vermutung, dass es sich dabei eigentlich nur um den Hals der Welt handeln kann. Von einem erhöhten Punkt aus in den Jerall-Bergen sollte er in der Ferne gut sichtbar sein.

Nur besuchen können wir diesen Ort in Oblivion Remastered leider nicht. Schon der Screenshot im Reddit-Post zeigt, dass der Fan an der Stelle nicht weiter Richtung Norden gehen kann, weil er den Rand der Map erreicht hat.

15:29 Oblivion Remastered angespielt: Was ist neu und wo gibt es noch Probleme?

Trotzdem ist das ein ziemlich cooles Detail, dass die Community in den Kommentaren unter dem Beitrag hauptsächlich zu Scherzen anregt. So witzelt User TGB_Skeletor etwa augenzwinkernd:

"Oh Mann, dieser Berg sieht riesig aus. Ich hoffe echt, dass sie ein Spiel machen, in dem man da hingehen kann."

Andere Fans schließen sich mit Bemerkungen wie "Stell dir vor, da oben zu stehen und einfach in die Welt zu ... schreien" oder "Ich hoffe, sie packen etwas auf die Spitze, um es vor unwissenden neuen Spielern zu schützen. Vielleicht etwas mit Lebensregeneration" an.

User Tricky-Friend-4795 macht sich derweil darüber lustig, dass Bethesdas Todd Howard damit effektiv einen Weg gefunden hat, Skyrim in ein Spiel einzubauen – immerhin ist The Elder Scrolls 5 in der Community berüchtigt dafür, wie oft es auf neue Plattformen portiert oder in einer neuen Edition erschienen ist.

Manche Fans nehmen sich das auch zum Anlass zu spekulieren, ob uns in Zukunft auch noch ein Skyrim-Remaster erwarten könnte.

Wie geht es euch, würdet ihr ein Skyrim-Remaster nehmen oder gibt es langsam genug Skyrim-Versionen?