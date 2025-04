Oblivion Remastered: PC-Mod bringt die Farbpalette des Originals zurück und die Fans lieben es

Das Remaster von Oblivion ist ein echter Leckerbissen.

Oblivion Remastered entwickelt sich gerade immer mehr zum erwartbaren Hit. Große Kritikpunkte an der Neuauflage von Bethesda gibt es eigentlich kaum. Dennoch wird eine Mod, die das Spiel optisch stark verändert, gerade besonders häufig heruntergeladen.

Mod bringt Farbpalette aus 2006 zurück

Darum geht's: Das Oblivion-Remaster ist im Grunde eine rein technische und optische Anpassung des Originals von 2006. Die Spielmechaniken des Rollenspiel-Hits bleiben größtenteils erhalten, selbiges gilt für die Inhalte. Nur beim Gameplay hat Bethesda an ein paar Stellschrauben gedreht.

Genau das kommt auch sehr gut an. Fans des Originals können so ihre Erinnerungen an eines der besten RPGs überhaupt wieder auffrischen und die gewohnten Umgebungen in todschicker Unreal-Engine-5-Grafik bestaunen.

Neben der verbesserten Licht- und Schatteneffekte, den schärferen Texturen und dem höheren Detailgrad haben die Entwickler*innen allerdings auch die Farbpalette etwas angepasst. Im Vergleich zum Original wirkt die Remastered-Fassung etwas geerdeter und weniger bunt und strahlend.

Genau das ändert die Mod "Ayleid Reshade", die nur auf dem PC über Nexus Mods verfügbar ist und dort schon mehr als 30.000 Mal heruntergeladen wurde. Die Mod wurde vom User Logriff veröffentlicht, der sie folgendermaßen beschreibt:

Ayleid reshade ist ein Reshade-Preset, das die Farben und das Licht des Originals von The Elder Scrolls IV: Oblivion wieder aufleben lässt, während die Unreal Engine 5 zeigt, was in ihr steckt!

Philipp Weber, der Narrative Director von The Witcher 4 findet offenbar auch gefallen am Remaster und an der Mod. In einem Post auf X drückt er seine Begeisterung aus und postet zusätzlich ein Vergleichsbild zwischen Original und Mod-Version.

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

Auch auf der Mode-Seite gibt es eine Reihe von Screenshots, die die Änderungen an der Farbpalette demonstrieren.

Fest steht auf jeden Fall, dass beide Versionen hervorragend aussehen. Oblivion bekommt durch das Remaster den zweiten Frühling, den sich Fans des Rollenspiels schon seit Jahren gewünscht haben.

Welche Version gefällt euch besser? Habt ihr Oblivion Remastered selbst schon ausprobiert?