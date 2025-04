Oblivion Remastered Umbra-Schwert - So bekommt ihr schon früh eine der besten Waffen im Spiel

Umbra ist ein mächtiger Gegner, aber ihr Schwert ist es wert.

In The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered gibt es zahlreiche fantastische Waffen. Aber ein Schwert löst schon zu beginn viele Probleme auf einmal, in die neue Spieler*innen laufen.

Was oder wer ist Umbra?

Das Schwert Umbra gehört zu der Questline des Gottes Clavicus Vile und ist eines der 15 deadrischen Artefakte. Es gehört dem gleichnamigen Charakter Umbra (auch Lenwin genannt), einer Bosmer (Waldelfe). Schließt ihr die Quest ab, dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das Schwert Umbra oder die Maske von Clavicus Vile als Belohnung haben möchtet.

Normalerweise müsstet ihr für die Quest Stufe 20 erreicht haben, denn das Schwert ist auch entsprechend stark. Zusätzlich hat es den Effekt, dass ihr mit jedem Schlag Seelen in Seelensteine einschließt, mit denen ihr eure magischen Waffen aufladet oder Verzauberungen vornehmt.

15:29 Oblivion Remastered angespielt: Was ist neu und wo gibt es noch Probleme?

Zusammen mit dem deadrischen Artefakt Azuras Stern habt ihr mit Umbra quasi unendliche Seelenenergie, weswegen ihr nicht bis Stufe 20 warten solltet, euch das Schwert anzueignen.

Umbra ist selbst im Endgame immer noch eines der besten Schwerter des Spiels. Allein schon für den Effekt des Seelen-Fangens.

So findet ihr Umbra

Auch ohne Quest lässt sich das Schwert erbeuten. Dafür müsst ihr nur zu der Ruine Vindasel reisen, die ihr südwestlich der Hauptstadt findet. Folgt den Ställen einfach nach Süden und ihr könnt die Ruine nicht verfehlen.

Die Ruine ist direkt südlich der Kaiserstadt. Ihr kommt leicht am Anfang dort hin.

Drinnen warten nur ein paar Ratten oder Krabben auf euch. Passt im ersten Raum aber auf die Stachelfalle auf. Springt über die Ecken, damit ihr nicht herunterfallt.

Im zweiten Raum ist eine Gasfalle, die euch vergiftet. Geht daher im weiten Bogen vorbei. Danach erreicht ihr eine Balustrade und darunter einen Raum. Dort trefft ihr auf eine Elfe namens Umbra, die nicht nur das gleichnamige Schwert, sondern auch eine Ebenerzrüstung trägt.

Umbra töten auf Stufe 1

Die Elfe ist Stufe 20 und zerlegt euch schneller als ihr “Als nächstes ein Morrowind Remaster bitte, Bethesda!” sagen könnt. Aber es gibt ein paar Tricks, um sie auch jetzt schon zu erledigen.

Fernkampf und die Balustrade

Es gibt einen Punkt, an dem ihr stehen könnt, von dem euch Umbra nicht aus erreicht. Dann könnt ihr einfach mit Magie oder einem Bogen auf sie feuern.

Ihr werdet allerdings nicht viel Schaden verursachen. Daher solltet ihr für diesen Kampf den Schwierigkeitsgrad reduzieren, sie erledigen und danach wieder hochdrehen.

Aber Achtung! Tötet ihr sie auf diese Weise gilt dies übrigens als Mord. Wundert euch also nicht, wenn die Dunkle Bruderschaft anklopft.

Die Stachelfalle im ersten Raum

Ihr könnt Umbra auch angreifen und dann zurück in den ersten Raum laufen. Solange ihr euch konstant bewegt, gehen ihre Schläge ins Leere.

Mit der Falle könnt ihr Umbra gefahrlos töten, unabhängig vom Schwierigkeitsgrad.

Lauft dann im Kreis um die Stachelfalle herum und springt über die Ecken, damit ihr nicht herunterfallt. Umbra wird immer wieder in die Grube stürzen und nach fünf bis sechs Freiflügen ist sie erledigt.

Als Argonier könnt ihr sie auch im Kreis ziehen, während ihr im Raum mit der Giftfalle seid. Argonier sind immun gegen Gift, während Umbra schon nach kurzer Zeit umfällt.

Bringt sie in die Stadt

Ihr könnt Umbra auch in die imperiale Hauptstadt locken, während sie euch verfolgt. Diese ist nicht weit entfernt und ihr müsst nur den Weg zu den Ställen zurücklaufen, von denen ihr gekommen seid. Biegt dann zur Stadt ab und bringt sie hinein. Die Wachen erkennen sie als Aggressor und stürzen sich auf sie.

Kleiner Bonus: Sie nimmt dabei mehrere Wachen mit ins Grab, deren Ausrüstung ihr gleich beim nächsten Händler verkaufen könnt.

Achtet bei dieser Methode nur darauf, ob sie euch durch die Ladebildschirme folgt. Lauft etwas von den Türen weg und wartet ein paar Sekunden. Taucht sie auf, nehmt die Beine in die Hand.

Aber egal welche Methode ihr wählt: Ihr habt nun eines der besten Schwerter des Spiels und ein volles Ebenerz-Rüstungsset.