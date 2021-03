Die Enthüllung der nächsten kostenlosen Spiele für alle Abonnenten von PS Plus steht vor der Tür. Noch bevor Sony alle Titel für April 2021 offiziell ankündigt, sammelt sich die Community auf Reddit, um ihre Favoriten zu teilen.

Wann werden die PlayStation Plus-Spiele für April 2021 angekündigt?

Vermutlich werden die Spiele für April schon in der kommenden Woche bekannt gegeben:

Voraussichtliche Bekanntgabe: 31. März 2021

Voraussichtliche Uhrzeit: 17.30 Uhr

Voraussichtliche Veröffentlichung: 6. April 2021 (Dienstag um die Mittagszeit)

Nier: Automata wird am häufigsten genannt

Nier: Automata steht bei der Playstation-Community in diesem Monat ganz oben. Der Anlass ist offensichtlich: In Kürze erscheint mit Nier: Replicant ein weiterer Ableger der Serie für PS4 und PS5. Außerdem ist das Spiel extrem beliebt und hat eine loyale Gefolgschaft, die Nier: Automata als einen der besten Titel der vergangenen Konsolen-Generation ansieht.

Was spricht dafür? Ehrlich gesagt, nicht viel. Nier: Replicant ist kein Nachfolger von Nier: Automata, es besteht also kein wirklicher Grund, den Titel vorher spielen zu müssen. Nier: Automata ist ein tolles Spiel, aber vermutlich würde eine Veröffentlichung bei PS Plus die Verkäufe von Replicant nur kannibalisieren. Immerhin lädt Automata zu unzähligen Spieldurchgängen ein.

Uncharted: The Lost Legacy

Uncharted: The Lost Legacy ist ein so logischer Pick, dass er eigentlich in jedem Monat von den Fans genannt wird. Warum das selbstständige Add-On zu Uncharted 4 diesmal so häufig als Tipp aufkommt, ist nicht ganz klar. Vielleicht hat die Playstation-Community ja eine kollektive Vorahnung. Ein kleines PS5-Upgrade für eine noch bessere Performance würde dem Spiel auch nicht schlecht zu Gesicht stehen.

Ist das wahrscheinlich? Ja, durchaus. Mit Uncharted: The Lost Legacy macht Sony keinen großen Reibach mehr, aber die Serie ist extrem beliebt. So könnten die Fans zufrieden gestellt werden, ohne große finanzielle Verluste verzeichnen zu müssen. Früher oder später wird der Titel wohl bei PS Plus auftauchen.

Ein PS5-Titel des PS Plus-April-Lineups steht schon fest

Sony hat Oddworld: Soulstorm bereits als den kommenden PS5-Titel für PS Plus bestätigt. Die Mischung aus 2D-Plattformer und Puzzle-Spiel erinnert an die originalen Teile aus der PS1-Ära, allerdings mit ordentlich aufgemotzter Grafik (in 2.9D).

In Zukunft werden wir wohl regelmäßig neu veröffentlichte Spiele direkt bei PS Plus sehen. Sony plant, immer wieder etwas günstigere Titel zum Launch an alle Abonnenten zu verteilen.

Welche Spiele wünscht ihr euch im April kostenlos für eure PS4 oder PS5?