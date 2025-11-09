"Sie haben mal wieder die Erwartungen gesenkt": Pokémon Legenden Z-A-Fans sind jetzt schon von der Map des DLCs enttäuscht

Pokémon Legends: Z-A bekommt bald seinen ersten DLC Mega-Dimension. Der scheint allerdings einfach die Map des Hauptspiels zu recyceln und Fans sind nicht glücklich.

Eleen Reinke
09.11.2025 | 08:30 Uhr

In der Pokémon-Community herrscht mal wieder Verdruss, diesmal über die Map der Erweiterung. In der Pokémon-Community herrscht mal wieder Verdruss, diesmal über die Map der Erweiterung.

Pokémon-Legenden: Z-A ist inzwischen seit einigen Wochen draußen und so langsam lechzen Fans nach neuen Spiel-Inhalten. Die sollen uns bald in Form des ersten DLCs Mega-Dimension erwarten, der vor Kurzem zwei neue Trailer spendiert bekommen hat. Darin gibt es das erste richtige Gameplay zu sehen – und für viele Fans direkt eine Ernüchterung.

Pokémon-Fans sind von der recycelten Map nicht gerade begeistert

In früheren Pokémon-Spielen bekamen wir mit dem DLC nämlich tatsächlich auch ein komplett neues Areal spendiert, das es zu erkunden galt. Nicht so in Pokémon-Legenden: Z-A: Hier reisen wir nämlich durch Dimensionsrisse in eine Art alternatives Illumina City, das ganz in Weiß gehalten ist.

Hier könnt ihr euch das im Trailer direkt anschauen:

Video starten 3:33 Pokémon-Legenden: Z-A DLC "Mega-Dimension" zeigt neues Gameplay und enthüllt Release

Wenig Liebe von den Fans: Bei vielen in der Community kommt diese Entscheidung wohl nicht allzu gut an. Das zeigt unter anderem ein aktueller Reddit-Post von User CamKoudo. Der Fan hat in einer Grafik einmal die DLC-Gebiete der letzten drei Pokémon-Spiele zusammengetragen und die Map für Mega-Dimension dabei keck mit "Illumina City ... aber in Weiß" betitelt. Dazu schreibt CamKoudo:

"Ist noch jemand enttäuscht davon, dass wir im DLC kein neues Gebiet bekommen?"

Die bislang 5500 Upvotes unter dem Post machen deutlich, dass der Fan mit dieser Enttäuschung nicht allein ist. User MiCake_ schreibt etwa in den Kommentaren: "Ich hatte noch gewitzelt, dass der DLC einfach eine neue Farbpalette für die Stadt sein würde. Ich kanns wirklich nicht glauben ..." User BigGreenThreads60 antwortet darauf:

"Jetzt haben sie mal wieder die Erwartungen dafür gesenkt, was Leute akzeptieren werden. Erwartet, dass das der Standard für alle zukünftigen Spiele wird."

Einige Fans spekulieren anhand des Trailers gar, dass wir im DLC nicht einmal ganz Illumina City bekommen. Vielmehr könnte es sich um kleine Bereiche nahe den Dimensionsrissen handeln. Bei einem Preispunkt von rund 30 Euro für die Erweiterung sorgt das natürlich für Verdruss.

Viele Fans hätten sich beispielsweise gewünscht, dass wir stattdessen über die Risse andere Bereiche der Region Kalos besuchen könnten. Natürlich wissen wir noch nicht, ob der DLC nicht doch am Ende noch komplett neue Areale bieten wird. Hier müssen wir einfach zusätzliche Informationen abwarten.

Wie geht es euch damit, was hättet ihr euch von der Map im DLC gewünscht?

