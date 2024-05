Die Marine in One Piece: Die 8 mächtigsten Charaktere und ihre Motivation

Das sind die mächtigsten One Piece-Charaktere der Marine. © Toei Animation/Eiichiro Oda

Die Marine in One Piece ist das Militär der Weltregierung, weshalb Gerechtigkeit für sie an oberster Stelle steht. Doch was Gerechtigkeit für die einzelnen Soldat*innen bedeutet, kann sich stark unterscheiden.

Während die einen voll und ganz für die "absolute Gerechtigkeit" im Sinne der Weltregierung stehen, verfolgen andere eher eine "moralische Gerechtigkeit", die Gut und Böse abseits der Gesetze betrachtet.

Spoiler-Warnung: Um den Artikel ohne Überraschungen lesen zu können, solltet ihr den Anime bis Folge 1081 anschauen.

Smoker

Rang: Vizeadmiral

Vizeadmiral Teufelsfrucht: Rauch-Frucht

Rauch-Frucht Haki-Formen: Rüstungshaki, Observationshaki

Anfangs war Smoker als Kapitän in seiner Heimatstadt Loguetown stationiert. Nach dem Marineford-Krieg stieg er zum Vizeadmiral auf. Dabei stand ihm seine rechte Hand Soldatin Tashigi stets zur Seite. Smoker besitzt nicht nur eine immense körperliche Stärke, sondern auch die Teufelskraft der Rauch-Frucht. Dadurch kann er Rauch kontrollieren und seinen Körper in Rauch verwandeln.

Innerhalb der Marine hat Smoker einen schwierigen Ruf. Er scheut sich auch nicht davor, die oberen Ränge und damit die absolute Gerechtigkeit in Frage zu stellen. Doch eigentlich ist er einer der wenigen hochrangigen Marine-Soldaten, der seine untergebenen Soldat*innen mit Respekt behandelt. Seit der Rettung Alabastas durch die Strohhut-Piratenbande steht Smoker immer wieder in einem moralischen Zwiespalt.

Monkey D. Garp

Rang: Vizeadmiral

Vizeadmiral Teufelsfrucht: keine

keine Haki-Formen: Rüstungshaki, Observationshaki

Ruffys Großvater trägt nicht nur den Titel "Held der Marine", sondern gilt auch als der stärkste Marine-Soldat überhaupt. In seiner Laufbahn als Marine-Soldat hat er den Rang des Admirals mehrmals angeboten bekommen, doch sich stets dafür entschieden, Vizeadmiral zu bleiben.

Garp nimmt für viele Charaktere die Rolle einer besonderen Bezugsperson ein. Zuletzt war er der Mentor für Corby und Helmeppo. In der Vergangenheit war er bereits der Mentor von Kuzan. Außerdem ist er der Adoptiv-Großvater von Portgas D. Ace, dem Sohn von Gold Roger. Obwohl er als Marine-Soldat ein Gegner für Gold Roger war, hatten die beiden eine freundschaftliche Beziehung. Daher liegt es nahe, dass auch Garp nicht hinter der absoluten Gerechtigkeit steht.

Senghok

Rang: Oberinspektor, ehemaliger Großadmiral

Oberinspektor, ehemaliger Großadmiral Teufelsfrucht: Mensche-Mensch-Frucht Modell: Daibutsu

Mensche-Mensch-Frucht Modell: Daibutsu Haki-Formen: Rüstungshaki, Observationshaki

Senghok ist der ehemalige Großadmiral. Genau wie Garp hat auch er sich bereits zu Gold Rogers Zeiten einen Namen in der Marine gemacht. Viele Marine-Soldat*innen sagen, dass sie ihn bis zum Marineford-Krieg noch nie die Kraft seiner Mensch-Mensch-Frucht Modell: Daibutsu haben nutzen sehen. Mithilfe dieser Teufelskraft kann Senghok sich in einen riesigen goldenen Buddha oder diverse Mensch-Buddha-Hybride verwandeln.

Nach den Ereignissen des Marineford-Krieges den Posten als Großadmiral abgetreten und steht der Marine nur noch als Oberinspektor bei. Während seiner Zeit als Großadmiral hat Senghok zu einem gewissen Grad die absolute Gerechtigkeit vertreten. Jedoch verlor er im Laufe der Serie das Vertrauen in die Weltregierung.

Akainu Sakazuki

Rang: Großadmiral

Großadmiral Teufelsfrucht: Magma-Frucht

Magma-Frucht Haki-Formen: Rüstungshaki, Observationshaki

Als aktueller Großadmiral hat Sakazuki den mächtigsten Rang in der Marine inne. Um diesen Rang zu erhalten, musste er den ehemaligen Admiral Aokiji in einem 10-tägigen Kampf auf Punk Hazard besiegen. Vorher war Sakazuki selbst einer der drei Admiräle. Im Marineford-Krieg hat er Ace mit der Teufelskraft seiner Magma-Frucht getötet. Dank dieser Kraft kann er sich in Magma verwandeln.

Sakazuki ist vermutlich einer der striktesten Verfechter der absoluten Gerechtigkeit und ist sogar unschuldigen Zivilisten gegenüber schonungslos. Seiner Meinung nach muss bereits die potentielle Existenz des Bösen ohne Rücksicht auf Verluste vernichtet werden.

Aokiji Kuzan

Rang: ehemaliger Admiral

ehemaliger Admiral Teufelsfrucht: Gefrier-Frucht

Gefrier-Frucht Haki-Formen: Rüstungshaki, Observationshaki

Bis zum Marineford-Krieg war Aokiji Kuzan einer der drei Admiräle der Marine. Bei seinem ersten Treffen mit den Strohhüten überwältigte er ohne Probleme die drei stärksten Mitglieder. Und zwar vor allem mit der Teufelskraft seiner Gefrier-Frucht, durch die er alles nach Belieben gefrieren lassen kann.

Kuzan ist kein Verfechter der absoluten Gerechtigkeit. Teilweise hat er sogar Erbarmen gegenüber Pirat*innen und half zum Beispiel Nico Robin in ihrer Kindheit einem Buster Call, dem stärksten Angriff der Marine, zu entkommen. Nach seiner Niederlage im Kampf gegen Sakazuki verließ Kuzan auch aufgrund der Meinungsverschiedenheit mit Sakazuki die Marine. Später stellt sich heraus, dass er Teil der Blackbeard-Piratenbande geworden ist.

Kizaru Borsalino

Rang: Admiral

Admiral Teufelsfrucht: Funkel-Frucht

Funkel-Frucht Haki-Formen: Rüstungshaki, Observationshaki

Der Admiral Kizaru Borsalino besitzt durch die Funkel-Frucht eine der gefürchtetsten Teufelskräfte in der Serie. Mithilfe dieser Kraft kann er sich in Licht verwandeln, sich in Lichtgeschwindigkeit bewegen und nach Belieben mit Licht angreifen. Seine alleinige Anwesenheit sorgte auf dem Sabaody-Archipel für große Panik.

Kizaru sieht sich selbst nicht als Führungsperson und befolgt lieber Befehle. Allerdings nutzt er diese Einstellung auch, um Verantwortung für seine Handlungen abzugeben. Oft bewegt er sich in einer Grauzone zwischen moralischer und absoluter Gerechtigkeit.

Fujitora Issho

Rang: Admiral

Admiral Teufelsfrucht: Stampf-Frucht

Stampf-Frucht Haki-Formen: Rüstungshaki, Observationshaki

Fujitora Issho ist einer der beiden neuen Admiräle nach Sakazukis Aufstieg und Kuzans Austritt. Mithilfe der Teufelskraft seiner Stampf-Frucht kann er die Gravitation kontrollieren. Um sich nicht mehr all das Übel auf der Welt ansehen zu müssen, hat er selbst dafür gesorgt zu erblinden. Für Issho steht im Vordergrund, wie viele Leben es zu schützen gilt, anstatt wie viele Gegner besiegt werden müssen – was ihn zu einem Verfechter der moralischen Gerechtigkeit macht.

Während der Ereignisse in Dressrosa versucht er aufzudecken, wie das System der Samurai der Meere von De Flamingo ausgenutzt wird. Außerdem will er verhindern, dass die Weltregierung vertuscht, dass das Land durch Piraten gerettet wurde – so wie es beim Alabasta-Vorfall passierte.

Corby

Rang: Kapitän

Kapitän Teufelsfrucht: keine

keine Haki-Formen: Rüstungshaki, Observationshaki

Als Corby Ruffy in der ersten Folge begegnet, ist er noch nicht Teil der Marine. Tatsächlich hilft Ruffy ihm sogar dabei, bei der Marine aufgenommen zu werden. Obwohl er anfangs schwach und ängstlich ist, entwickelt sich Corby im Laufe der Serie zu einem ehrenhaften Marine-Soldaten und steigt bis zum Rang des Kapitäns auf. Er lernt sogar die übermenschlichen Kampftechniken "Formel 6" zu beherrschen, die unter anderem von der Geheimorganisation CP9 eingesetzt werden.

Noch bevor Corby der Marine beitritt, merkt er, dass nicht für alle Marine-Soldat*innen moralische Gerechtigkeit an oberster Stelle steht. Doch genau das scheint seine Motivation zu sein, um in der Marine aufzusteigen. Daher ist es nicht überraschend, dass er auch Teil der geheimen Sondereinheit SWORD ist, welche abseits der regulären Regeln der Marine agieren kann.