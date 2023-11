One Piece-Macher Oda schickt 'jeden Tag' Blutdruckwerte zum Arzt, sagt aber: 'Ist kein Problem!'

Der Gesundheitszustand von Eiichiro Oda bereitet den Fans Sorgen.

Der Manga zu One Piece steuert seinen letzten Kapiteln entgegen. Sein Schöpfer, Eiichiro Oda, hat das Ende für die kommenden Jahre vorausgesagt. Viele Fans freuen sich zwar auf den Abschluss der Geschichte, doch sie hoffen zeitgleich, dass sich Oda nicht übernimmt.

Der Mangaka hat erst kürzlich sein erstes unfertiges Kapitel veröffentlicht und damit die Diskussion ausgelöst, ob er sich nicht zu viel vornehmen würde. Dank eines Updates zu seinem Gesundheitszustand machen sich die Fans nur noch mehr Sorgen.

Eiichiro Oda muss seine Blutdruckwerte täglich checken

Wie sieht das Update aus? Eiichiro Oda erklärt in einem neuen Interview, dass er seine Blutdruckwerte täglich prüfen muss. Die Ergebnisse muss er dann an seinen Arzt senden. Dieser hat Oda bereits informiert, dass seine Werte zu hoch sind, doch der Mangaka scheint sich damit abgefunden zu haben.

Der X-Account sandman_AP hat den Ausschnitt für uns festgehalten:

Laut Oda könne ein idealer Blutdruck nicht bei allen Menschen zutreffen. Deshalb sei es kein Problem, dass seine Werte zu hoch seien. Er sieht also kein Problem darin, dass er einen zu hohen Blutdruck hat.

Was sagen Fans dazu? In den Kommentaren zeigen sich viele Fans besorgt. User Joy schreibt allerdings, dass wir seine Meinung nicht ändern können. Deshalb sollten wir für seine Gesundheit beten.

Einen anderen User erinnert die Situation an Gold Roger und Crocus: Die beiden Charaktere aus Odas Geschichte weisen Ähnlichkeiten zum Mangaka und seinem Arzt auf. Crocus war der Schiffsarzt von Rogers Piratenbande und hat sich ebenfalls um den angeschlagenen Kapitän kümmern müssen.

Das Ende von One Piece

Eiichiro Oda hat das Ende von One Piece bereits mehrmals verschoben. Eigentlich hätte die Geschichte in diesem Jahr enden müssen, doch uns stehen noch einige spannende Kapitel bevor. Hoffentlich gönnt sich Oda ab und an eine Pause, damit er in gutem Zustand das Ende seiner Geschichte schreiben kann.

Schuld an der Länge des Mangas seien vor allem die Sieben Samurai und die Schlimmste Generation. Jede Figur aus diesen beiden Personengruppen sollte nicht zu kurz kommen, weshalb Oda die Länge der Story strecken musste.

Vielleicht könnte es im nächsten Jahr so weit sein und der Manga von One Piece tatsächlich enden. Doch ob es in 2024 wirklich so weit ist, bleibt abzuwarten. Erst danach hat Oda vermutlich genug freie Zeit, um sich ein schönes Leben zu machen und seine Gesundheit zu verbessern.