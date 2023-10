One Piece: Ihr habt Ruffys stärkste Crewmitglieder gewählt! Das sind eure Top 5

Die Top 5 stärksten Crewmitglieder der Strohhhut-Piraten.

Unter Kapitän Ruffy segelt die Strohhut-Bande um die Grand Line auf der Suche nach dem One Piece, dem legendären Schatz von Gold Roger. Um dieses Ziel zu erreichen und alle damit verbundenen Abenteuer zu meistern, hat Ruffy eine einzigartige Crew aufgestellt. Alle der mittlerweile neun Mitglieder übertreffen sich immer wieder selbst in ihren Fähigkeiten. Doch wer ist eigentlich der oder die Stärkste abseits von Ruffy?

Um das herauszufinden, haben wir euch in unserer Umfrage darüber abstimmen lassen. Das Ergebnis präsentieren wir euch hier.

Spoiler-Hinweis: Im Folgenden gehen wir auf die Fähigkeiten und Hintergrundgeschichten der jeweiligen Charaktere ein. Darunter befinden sich einige Informationen, die erst im Laufe der Serie bekannt werden. Um spoilerfrei zu bleiben, solltet ihr den Anime bis zur 1078. Folge geschaut haben.

Platz 5: Brook

Wir starten auf Platz 5 mit Brook, dem untoten Skelett. Dank seiner Totenreich-Frucht stand er nach seinem Ableben von den Toten wieder auf und kann seine Seele von seinem Körper trennen.

Seine Schnelligkeit ist sein größter Vorteil im Schwertkampf und verhilft ihm zu der Fähigkeit, über Wasser laufen zu können. Als Musiker setzt er außerdem seinen Schwertkampf in Kombination mit Musik ein, um verschiedene Effekte wie Hypnose auf seine Gegner anzuwenden.

Brook ist sehr gut darin, taktisch mit anderen zusammen einen Plan aufzustellen und zu verfolgen. Im Einzelkampf steht er meistens nicht den stärksten Gegnern gegenüber, jedoch hat er sich alleine der Kaiserin Big Mom gestellt. Auch wenn er ihr weit unterlegen war, schaffte er es, ihren Gehilfen Prometheus zu verletzen, was zuvor noch niemandem gelungen ist.

Platz 4: Robin

Auf Platz 4 habt ihr das Teufelsmädchen Robin gewählt. Dank ihrer Flora-Frucht kann sie in einem gewissen Umkreis beliebig viele und große Körperteile wie Arme und Beine sprießen lassen und diese dann auch kontrollieren und bewegen. Außerdem beherrscht sie Rüstungshaki, eine der übernatürlichen Fähigkeiten in der Welt von One Piece, und lernt während ihrer Zeit bei der Revolutionsarmee obendrauf noch Fischmenschen-Karate.

In Wano Kuni ruft selbst Sanji nach Robins Hilfe und zeigt damit, dass er ihre Stärke anerkennt. Auch sie geht an Kämpfe sehr taktisch heran und kann oft mit ihrem historischen Wissen punkten. Zusätzlich stellt sie eine Bedrohung für die Weltregierung dar, da sie die Inschriften der Porneglyphen lesen kann und somit Wissen besitzt, um die verlorenen Hundert Jahre der wahren Geschichte zu erforschen.

Platz 3: Sanji

Der Schiffskoch Sanji hat es in eurem Ranking auf Platz 3 geschafft. Um seine Hände fürs Kochen zu schonen, kämpft der Koch der Strohhüte fast ausschließlich mit seinen Beinen. Im Laufe der Serie lernt er Rüstungshaki und Observationshaki zu beherrschen und entwickelt den Sky Walk, mit dem er durch die Luft laufen kann.

Nachdem Sanji in Wano Kuni den Raid Suit, einen technologisch-entwickelten Kampfanzug, ausprobiert hat, erwachen seine manipulierten Gene. Diese hat er als Kind durch die Experimente seines Vater Judge erhalten. Durch das Erwachen entwickelt sein Körper schnelle regenerative Fähigkeiten und eine Stärke, die selbst Schwerter an ihm abprallen lässt.

Sanji gehört gemeinsam mit Ruffy und Zorro zum Monster-Trio der Strohhüte, den drei stärksten Mitgliedern laut Nami. Vor allem Zoro und Sanji stehen in großer Rivalität – spätestens seitdem sie in Little Garden einen Wettkampf darüber hatten, wer den größten Dinosaurier zur Strecke bringen kann. Während Sanji im Kampf strapazierfähiger und schneller ist und obendrein taktischer vorgeht, kann er jedoch nicht mit Zorros Körperkraft und Haki-Fähigkeiten mithalten.

Platz 2: Jimbei

Auf Platz 2 habt ihr das neuste Mitglied Jimbei gewählt. Er ist ein Wal-Fisch-Mensch und einer der Besten, wenn es um Fischmenschen-Karate geht. Zusätzlich beherrscht er Rüstungshaki und Observationshaki.

Zum Zeitpunkt seines Beitritts bei den Strohhüten ist Jimbei bereits ein erfahrener Pirat und trägt den Beinamen Ritter der Meere. Seine Stärke reicht soweit, dass Big Moms Königshaki keinen Effekt auf ihn hat.

In seiner Vergangenheit war Jimbei selbst Kapitän der Sonnen-Piraten, Verbündeter von Big Mom und einer der 7 Samurai der Meere. Zusammen mit Ruffy ist er aus dem Gefängnis Impel Down geflohen. Später im Marineford-Krieg rettet er sogar Ruffys Leben.

Platz 1: Zorro

Mit weitem Abstand habt ihr Zorro auf Platz 1 dieser Liste gewählt. Und das ganz ohne Teufelskraft. Dafür ist nicht nur sein einzigartiger Drei-Schwerter-Stil verantwortlich. Der Vize-Kapitän der Strohhüte beherrscht sowohl Rüstungshaki, Observationshaki als auch Königshaki.

Neben Sanji und Ruffy zählt auch er zum Monster-Trio der Strohhüte. Kein Wunder, denn wenn Zorro nicht schläft, ist er meistens am Trainieren, um noch stärker zu werden. Im Laufe der Abenteuer hat Zorro seine Stärke schon unzählige Male unter Beweis gestellt. So wurde er von Mihawk als Schüler angenommen, brachte das Schwert Enma unter seine Kontrolle und steht nach Ruffy stets den stärksten Gegnern gegenüber.

Einer von Zorros epischsten Momenten ist jedoch der Deal, den er auf Thriller Bark mit Bartholomäus Kuma einging. Der dort bereits stark verwundete Zorro übernahm Ruffys kompletten Schaden und Kuma ließ dafür die Strohhüte überleben. Ruffy weiß bis heute nichts davon.

Das vollständige Ranking eurer stärksten Strohhut-Mitglieder

Bei den Strohhüten gibt es noch vier weitere Mitglieder. Wer seinen Favoriten vermisst hat, erfährt unten in den vollständigen Umfrageergebnissen, wie der Rest der Crew abgeschnitten hat (Stand 20.10.2023 - Abstimmungen Gesamt: 19.032)

Zorro (67%, 16.859 Abstimmungen)

Jimbei (12%, 2.941 Abstimmungen)

Sanji (11%, 2.691 Abstimmungen)

Robin (4%, 1.019 Abstimmungen)

Brook (2%, 404 Abstimmungen)

Chopper (1%, 345 Abstimmungen)

Nami (1%, 302 Abstimmungen)

Lysop (1%, 262 Abstimmungen)

Franky (1%, 170 Abstimmungen)

Zorro ist mit Abstand für euch Ruffys stärkstes Crew-Mitglied! Da dieses Ergebnis fast zu erwarten war, ist die Frage: Welche der anderen Platzierungen hat euch stattdessen am meisten überrascht? Schreibt uns gerne in die Kommentare, für wen ihr abgestimmt habt und warum!