One Piece: Oda lehnte ab, einen Fan-Charakter in die Geschichte einzubauen - 18 Jahre später taucht genau dieser im Anime auf

Aufgrund seines phänomenalen Worldbuildings hat der Mangaka Eiichiro Oda eine Menge aufmerksamer Fans um sein Werk One Piece gescharrt, die jedes noch so kleine Detail in der Geschichte analysieren. Mittlerweile geht das sogar schon so weit, dass die Animateur*innen des offiziellen Animes ein genauso aufmerksames Auge zurück auf die Fans werfen.

One Piece-Anime referenziert Fan-Frage

Dem One Piece-Fan The Will of Marco ist ein Detail aus dem Anime aufgefallen, das er mit seiner Community auf der Social-Media-Plattform X teilt: In der 1121. Anime-Folge taucht ein Charakter aus der 41. SBS-Ausgabe auf. Bei SBS handelt es sich um das Format aus dem One Piece-Manga, in dem Oda Fan-Fragen beantwortet.



In der besagten SBS-Ausgabe hatte ein Fan Oda darum gebeten, seinen selbstgemalten Charakter als einen der Sieben Samurai einzuführen. Odas schlichte Antwort damals lautete „Nein“ und legte das Anliegen damit auf Eis.

Zumindest war das 18 Jahre lang der Fall, bis in der Anime-Folge 1121 ein Charakter im Hintergrund aufgetaucht ist, der demjenigen aus der SBS-Frage verdächtig ähnlich sieht, inklusive identischem Gesichtsausdruck. Laut The Will of Marco, der die Beobachtung mit der Community teilt, stammt dieses kleine Detail von Bahi JD, einem der Key-Animateure der Folge.

Der Fan-Charakter schafft es allerdings nicht auf den Rang von einem der Sieben Samurai, sondern wird als Fußsoldat Blackbeards von der Druckwelle eines Schlages zwischen Garp und Aokichi weggefegt.

Darum geht es in Folge 1121

Die 1121. Folge spielt im Zeitraum, in dem Blackbeard Koby entführt hat. Daraufhin macht sich Garp mit einer Spezialeinheit höchstpersönlich auf die Pirateninsel auf, um seinen Schützling aus den Fängen Blackbeards zu befreien.

In der Episode steht die Beziehung zwischen Garp und Kuzan im Mittelpunkt. Er trainierte einst ebenfalls unter dem Vizeadmiral, ehe er sich viele Jahre später gegen die Marine stellte und Blackbeards Piratenbande beitrat.

Mehr vom One Piece-Anime

Mittlerweile ist der Anime schon einige Folgen weiter und nähert sich dem Ende der Egghead Arc. Auf den Streamingdiensten ADN und Crunchyroll erscheinen die neuesten Folgen im Simulcast mit japanischer Sprache und deutschen Untertiteln. Auf Netflix ist dies jeweils eine Woche später der Fall.

Habt ihr euch ebenfalls schon eigene Charaktere für eure Lieblingsanimes ausgedacht?