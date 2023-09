One Piece: So könnte Jamie Lee Curtis als Dr. Kuleha in Staffel 2 der Netflix-Serie aussehen

Die Schauspielerin Jamie Lee Curtis hat bereits verraten, dass sie liebend gern Dr. Kuleha in Staffel 2 der Netflix-Serie zu One Piece spielen würde. Ein Fan beweist nun mit einem Bild, dass sie die perfekte Wahl wäre.