One Piece Netflix-Serie verschweigt, wie wichtige Figur gestorben ist – Das ist der Grund

Zorro will aus gutem Grund der beste Schwertkämpfer der Welt werden.

In der One Piece-Serie auf Netflix bekommt jeder der Strohhüte genug Zeit eingeräumt, damit Zuschauer*innen auch die tragische Vorgeschichte aus der Kindheit der Charaktere sehen. Dank Zorros Vergangenheit wissen wir beispielsweise, wieso er der beste Schwertkämpfer der Welt werden will.

Doch in seiner Kindheit gab es einen tragischen Tod, der plötzlich eingeleitet wurde. In der Netflix-Serie gibt es keinerlei Erklärung dazu, im Manga und Anime von One Piece schon. Wir erklären euch, wie die Person tatsächlich gestorben ist.

Achtung, Spoiler: Der Text enthält Details zu Episode 4 der Netflix-Serie. Sollte sie bei euch noch ausstehen, kehrt zu einem späteren Zeitpunkt zum Artikel zurück.

One Piece: Aus diesem Grund ist Zorros Kindheitsfreundin gestorben

Um wen geht es? Kuina, die in der Serie von Audrey Cymone gespielt wird, war die Kindheitsfreundin von Zorro und ist mit ihm den Schwur eingegangen. Die beiden haben sich versprochen, dass einer von beiden an der Spitze der besten Schwertkämpfer*innen stehen wird.

Bei Kuina handelt es sich um die Tochter des Shimotsuki Koushirou, dem Schwertkampfmeister von Kuina und Zorro. Deshalb ist sie Zorro im Schwertkampf zunächst überlegen. Doch sie befürchtet, dass ihr angeborenes Geschlecht ihr eines Tages einen Strich durch die Rechnung macht.

Doch dazu kam es erst gar nicht: Zorro wartete auf Kuina, um mit ihr zu trainieren. Doch sie tauchte nicht auf. Zorro erfuhr, dass Kuina gestorben ist. Daraufhin sind Szenen der Beerdigung und wie Zorro das Schwert on Kuina vermacht bekommt zu sehen.

Wie ist sie gestorben? Dazu liefert Netflix keine Antwort. Doch wie wir dank des Mangas und Animes wissen, ist Kuina durch einen Sturz auf der Treppe ums Leben gekommen. Sie war auf der Suche nach einem Wetzstein, um ihr Schwert für das nächste Duell mit Zorro zu schärfen. Doch Kuina wird so unglücklich gelandet sein, dass sie dabei verstorben ist.

Kuina wird vermutlich in der zweiten Staffel von One Piece auf Netflix eine Rolle spielen. Sie wird zwar nicht mehr von den Toten auferstehen, doch Zorro wird sie in anderer Form wiedererkennen. Wie genau, das wollen wir euch nicht spoilern.

2:22 One Piece: Im letzten, finalen Trailer vor Release stechen die Strohhutpiraten in See

Alles zu Staffel 2 im Überblick

One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda hat höchstpersönlich bekannt gegeben, dass es eine zweite Staffel zu One Piece auf Netflix geben wird. Da das Drehbuch schon fertig ist, wird es nur 12-18 Monate dauern, bis die Folgen auf Netflix zu sehen sind. Die Chefs hoffen sogar, dass es 12 Staffeln geben wird.

Was könnte in Staffel 2 gezeigt werden? Womöglich bekommen wir alle Arcs bis einschließlich des Alabasta-Arcs zu sehen. Somit erleben wir die Geschehnisse rund um Vivi und Sir Crocodile. Außerdem werden wir Tony Chopper zu Gesicht bekommen, dessen Geschichte wir auf Drum Island verfolgen.

Womöglich könnte es sogar sein, dass wir einen ersten Blick auf Nico Robin bekommen werden. Doch wir sollten abwarten, wie weit die Folgen in Staffel 2 gehen werden.

Welche Dinge wurden eurer Meinung nach nicht genug in der Netflix-Serie behandelt?