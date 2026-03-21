Netflix One Piece erwähnt jetzt schon einen Charakter, der erst 1000 Episoden später so richtig wichtig für die Geschichte wird – und es hat sogar mit Ruffy zu tun

In Episode 4 verstecken sich kleine Easter Eggs zu einem zukünftigen Charakter, der noch sehr wichtig sein wird. (© Eiichiro Oda, Netflix)

Mit dem Release der zweiten Staffel der Live-Action-Serie von One Piece geht die Reise der Strohhüte und die Suche nach dem legendären Schatz endlich weiter. Ihr Weg führt sie dabei unter anderem nach Little Garden.

Dort treffen sie nicht nur auf die beiden Riesenkrieger Boogey und Woogey, die seit Jahrhunderten ihren ewigen Zweikampf austragen, sondern erfahren nebenbei auch von einer wichtigen Gottheit, die im Anime eigentlich erst über 1000 Episoden später offiziell vorkommt.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Identität der Gottheit, welche Rolle sie für die Geschichte von One Piece spielt und was das mit Ruffy zu tun hat.

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Die legendäre Gottheit, die viel früher in der Live-Action-Serie auftaucht als im Original

In Episode 4 “Riesenärger auf Little Garden” treffen die Strohhüte zum ersten Mal auf die beiden Riesenkrieger Boogey und Woogey aus Elban. Die Krieger bekämpfen sich bereits seit Hunderten von Jahren.

Mitten im Schlagabtausch zwischen den beiden fällt tatsächlich der Name des Sonnengottes Nika. Im Original-Manga von Eiichiro Oda wird dieser Name erst in Kapitel 1018, beziehungsweise Episode 1040 im Anime offiziell offenbart – das sind also über 1000 Episoden später als hier in der Live-Action-Serie.

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Zwei Holzstatuen auf Little Garden zeigen die wichtigsten Figuren des aktuellen Arcs im Manga und Anime

Zusätzlich sind während des Little-Garden-Arcs drei Holzfiguren im Hintergrund zu sehen, als Miss Wednesday alias Prinzessin Vivi und Ruffy sich kurz mit Boogey unterhalten.

Bei den Statuen handelt es sich nicht nur um irgendwelche Deko-Objekte, sondern um den verfluchten Prinzen Elbans namens Loki, den Sonnengott Nika und natürlich um Boogey selbst.

In diesem Beitrag von X-User PookiePiece könnt ihr den Ausschnitt aus der Live-Action-Serie mit den drei Holzfiguren und den dazugehörigen Charakteren aus dem Manga sehen:

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Aktuell befinden sich die Strohhüte – sowohl im Manga als auch im Anime – auf Elban, der Heimat der Riesenkrieger und kämpfen dort momentan an der Seite des verfluchten Prinzen Loki gegen die Hauptantagonisten des Arcs.

Es ist wichtig hier anzumerken, dass Loki in Wirklichkeit nicht so aussieht. Bei der Holzfigur handelt es sich um sein Aussehen, bevor Eiichiro Oda ihn im Elban-Arc richtig enthüllt hat.

Dass diese drei Holzfiguren – besonders die von Sonnengott Nika und die von Loki – im Hintergrund zu sehen sind, ist also kein Zufall. Immerhin sind sie aktuell neben den Strohhüten die wichtigsten Charaktere in der Geschichte von ganz One Piece.

Wer der legendäre Sonnengott Nika ist und was das mit Ruffy zu tun hat

Im Laufe von One Piece stellt sich heraus, dass Ruffys Teufelsfrucht in Wahrheit die legendäre Frucht des Sonnengottes Nika ist – ein legendärer Krieger, der einst für Freiheit kämpfte und Freude in der Welt verbreitete.

In der Geschichte wird Nika unterschiedlich interpretiert: Auf Elban gilt er je nach Überlieferung als Retter oder Zerstörer. Das liegt daran, dass niemand weiß, ob er die Welt vor einer Bedrohung retten wollte oder selbst die Bedrohung war.

Später soll ein ganz bestimmter Pirat seine Kräfte durch eine Teufelsfrucht geerbt haben: Joy Boy. Joy Boy war nicht nur irgendein Pirat, sondern laut Überlieferungen sogar der allererste überhaupt.

Joy Boy soll im Verlorenen Jahrhundert gegen die Weltregierung gekämpft und miterlebt haben, wie die Welt teilweise im Meer versank. Seitdem versucht die Regierung, die Wahrheit über beide auszulöschen – und genau hier kommt Ruffy ins Spiel: Er verhält sich nicht nur wie Joy Boy, sondern besitzt auch Nikas Kräfte.

Die wichtigsten Informationen zu Sonnengott Nika und Joy Boy findet ihr hier:

Mehr zum Thema One Piece: Sonnengott Nika - Alle bekannten Informationen zum legendären Krieger und seiner Verbindung zu Joyboy und Ruffy von Myki Trieu

In seiner Gear-5-Form ähnelt er dem Sonnengott sogar äußerlich und wird von den Riesenkriegern dementsprechend auch so bezeichnet – auch wenn Ruffy selbst keine Ahnung hat, wer dieser Sonnengott Nika sein soll.

Als Pirat ist er der Weltregierung natürlich zusätzlich ein gewaltiger Dorn im Auge. Nicht zu vergessen, dass die Strohhüte nicht nur nach dem großen Schatz suchen, sondern als Resultat davon nebenbei der Wahrheit über Joy Boy und das Verlorene Jahrhundert auf die Spur kommen werden.

Dieses kleine Detail im Little-Garden-Arc der zweiten Staffel ist also ein bewusst platziertes Easter Egg – ein früher Hinweis auf die enorme Bedeutung von Nika, seiner Verbindung zu Ruffy und die kommende Elban-Storyline aus dem Manga und Anime.

Sind euch diese Holzfiguren im Hintergrund aufgefallen und glaubt ihr, dass Netflix One Piece bis zum Elban-Arc adaptieren wird?