One Piece: Netflix zeigt erstmals den neuen Look der Strohhüte in Season 2

Die Strohhutpirat*innen haben so wie One Piece-Fans weltweit etwas zu Feiern.

Im Jahr 2023 ist der Schauspieler Iñaki Godoy als Monkey D. Ruffy in See gestochen und hat mitsamt seiner restlichen Crew bewiesen, dass eine Live-Action-Adaption von One Piece richtig gut funktionieren kann. Deswegen erwarten viele Fans weltweit sehnlichst die zweite Staffel, deren Produktion gerade einen Meilenstein erreicht hat: Die zweite Staffel von One Piece auf Netflix wurde nämlich offiziell abgedreht! Passend dazu wurde ein neues Bild veröffentlicht.

Zur Feier des abgeschlossenen Drehs teilt Netflix ersten Season 2-Look der Strohhüte

Netflix hat den Drehschluss der zweiten Staffel über die offiziellen Kanäle kommuniziert und das mit einem Foto gefeiert, das die Strohhutpirat*innen Sanji, Zorro, Ruffy, Nami und Lysop in neuem Gewand zeigt. Hier könnt ihr die Ankündigung selbst sehen:

„Strohhüte, unser Kurs ist gesetzt! Die Produktion von Staffel 2 ist offiziell abgeschlossen und die Grand Line rückt immer näher! Das Schicksal wartet, seid ihr bereit, dem Ruf zu folgen?“

Unsere Lieblings-Piratencrew befindet sich auf dem Bild an einem ganz besonderen Ort – erkennt ihr ihn? Es handelt sich dabei um Loguetown, der letzten Stadt vor der Grand Line. Darüber hinaus ist es sowohl der Geburts- als auch Sterbeort von Ruffys großem Vorbild, Gold Roger, dem König der Piraten.

Das erwartet euch in Staffel 2: Ruffy und Co. werden Loguetown in der zweiten Staffel der Netflix-Adaption einen Besuch abstatten. Abgesehen davon erwartet euch auch eine Menge anderer Abenteuer: So wird zum Beispiel der Schiffsarzt Tony Chopper zur Piratencrew stoßen. Auf den konntet ihr ebenfalls bereits einen ersten Blick erhaschen, der zeigt, dass er animiert wird.

Auch auf Nico Robin werdet ihr in der zweiten Staffel zumindest einen Blick erhaschen. Mehr von ihr wird es wohl aber erst später zu sehen geben, da der Alabasta Arc noch nicht vorkommen wird. Stattdessen erwarten euch ganz andere Widersacher*innen, wie etwa der Marine-Kommandant Smoker oder der tyrannische König Wapol.

1:33 Dreharbeiten für die 2.Staffel von One Piece haben begonnen! Die Strohhutpiraten sind vereint

Autoplay

Bis ihr die zweite Staffel endlich schauen könnt, sollte es nicht mehr allzu lange dauern. Erst war es unklar, ob es 2025 weitergeht, doch nun sieht es dahingehend gut aus. Einem kleinen Hinweis auf der Netflix-eigenen Seite Tudum und dem inzwischen bestätigten Drehschluss nach sieht ein Release in diesem Jahr zumindest realistisch aus.

Wie gefallen euch die Looks der Strohhüte?