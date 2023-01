One Piece Odyssey: Preload-Datum und Downloadgröße auf PS4/PS5 stehen fest

One Piece Odyssey wirft seine Schatten voraus: Am Freitag erscheint das neue Spiel zum Manga- und Anime-Abenteuer rund um die Strohhut-Piratenbande. Darin verschlägt es Monkey D. Ruffy und Co auf eine unbekannte Insel, auf der sie sich erst einmal zurecht finden müssen und es mit bisher unbekannten Gefahren zu tun bekommen. Bald startet der Preload und wir kennen wohl auch schon die Größe des Downloads.

One Piece Odyssey: Download fällt moderat aus und der Preload startet schon bald

Wann startet der Preload? Schon bald: One Piece Odyssey erscheint zwar erst am Freitag, den 13., ihr könnt aber schon am 11. Januar mit dem Download des Spiels beginnen. Das heißt, ihr dürft auf PS4 und PS5 bereits übermorgen, am Mittwoch loslegen.

11. Januar

So groß ist der Download: Im Gegensatz zu Mammut-Titeln wie Call of Duty und Co. beschränken sich die Downloads für One Piece Odyssey auf relativ moderate Größen. Allerdings fällt auf der PS4 mehr an als auf der PS5:

PS4 : 31,8 GB

: 31,8 GB PS5: 29,4 GB

Wieso der PS4-Download deutlich umfangreicher als auf der PS5 ausfällt, wissen wir leider nicht. Die Daten stammen allesamt von PlayStation Game Size auf Twitter und der Account liefert keine Erklärung für den ungewöhnlichen Unterschied.

Was ist mit der Xbox? Für die Xbox One- und Xbox Series S/X-Fassung von One Piece Odyssey gibt es noch keine Angaben. Wir gehen aber davon aus, dass sich die Dateigrößen beim Preload bei sehr ähnlichen Größenordnungen einpendeln dürften.

Darum geht's: One Piece Odyssey erzählt eine komplett neue Geschichte, unabhängig von den Ereignissen im Manga oder in der Anime-Serie. Die Strohhutpiratenbande strandet auf einer unbekannten Insel und muss es irgendwie von dort wieder weg schaffen.

Mehr Infos zum Spiel und Gameplay findet ihr hier:

15 3 One Piece Odyssey: Alle Infos zu Release, Charakteren, Gameplay und mehr

Eine Demo zu One Piece Odyssey gibt es auch und was euch darin erwartet, seht ihr hier:

3:58 One Piece Odyssey - Neuer Trailer verrät, was euch in der Demo erwartet

Die Demo zu One Piece Odyssey kostet nichts und steht nicht nur Menschen zur Verfügung, die den Titel vorbestellen. Ihr könnt drei Tage im Voraus schon mal ausprobieren, ob euch das Gameplay zusagt und anschließend sogar euren Fortschritt ins komplette Spiel übertragen. Das JRPG erscheint am 13. Januar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Was sagt ihr zum Preload und der Download-Größe? Habt ihr Bock drauf und probiert ihr die Demo aus?