One Piece: Wann erscheint Kapitel 1112? Release, Story und Leaks zum kommenden Manga-Kapitel

Ruffy und seine Freunde freuen sich schon auf das neue Kapitel in One Piece. (© Bild: Eiichiro Oda)

Der One Piece-Manga wird seit über 25 Jahren fast jede Woche mit einem neuen Kapitel fortgesetzt. Wir fassen für euch alle wichtigen Informationen zum Release-Datum, möglichen Leaks und mehr zum kommenden Kapitel 1112 zusammen.

Wann erscheint One Piece 1112? Aktuelle Infos zum Release

Wann erscheint das Kapitel 1112? 21. April 2024 um 17 Uhr

21. April 2024 um 17 Uhr Wo ihr das neue Kapitel lesen könnt: MangaPlus

MangaPlus Aktuelle Arc: Egghead

Der One Piece-Manga befindet sich derzeit in einer dreiwöchigen Pause bis zum 21. April 2024. Die Gründe für die plötzliche Abwesenheit von Oda haben wir euch in den zwei verlinkten Artikeln aufgeführt zusammengefasst.

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zum aktuellen Manga-Kapitel von One Piece.

Das ist in Kapitel 1111 passiert

Das vorherige Kapitel drehte sich um den Kampf von Ruffy und seinen Freunden gegen die Gorosei. Die Gorosei sind auch als die fünf Weisen bekannt und gehören zur Spitze der Weltregierung.

In Kapitel 1111 bricht der Weise Mars in die Labophase ein, eine Ebene, auf der Vegapunk seine Experimente durchführt und seine Kreationen lagert wie die Seraphim. Jinbe hat sich Zorro geschnappt und ist zurück zur Thousand Sunny geflüchtet. Ruffy trifft dabei auf die zwei Riesen Dorry und Broggy, die in ihm eine Ähnlichkeit mit dem Gott in Elbafs Legenden sieht.

Während die Riesenkrieger-Piraten ihren Plan ausführen, versucht Warcury Ruffy aufzuhalten, zu fliehen. Nachdem Ruffy sich um Saturns Angriff gekümmert hat, wacht plötzlich der Eisen-Titan auf und entschuldigt sich bei Joy Boy.

Leaks und was als nächstes in Kapitel 1112 passieren könnte

Es gibt derzeit keine Leaks zum kommenden Kapitel. Auf der letzten Seite wacht ein Eisen-Titan auf und entschuldigt sich bei Joy Boy. Die Community stellt die Theorie auf, dass der Eisen-Titan einer von Joy Boys alten Kameraden sein könnte und genau wie der Elefant Zunesha ein verheerendes Verbrechen gegen Joy Boy begangen hat. Es bleibt fürs Erste ein Mysterium, ob es ein einzelner Überlebender einer Armee ist oder schon immer ein einzelner Eisen-Titan war.

Was sind eure Theorien und Meinungen zum kommenden Kapitel von One Piece?