One Piece: World Seeker - Neues Gameplay-Material zeigt Stealth & Kämpfe

Bandai Namco hat im Zuge des Events Tokyo One Piece Tower 2018 neues Gameplay-Material zu One Piece: World Seeker gezeigt.

Das komplette Entwickler-Panel geht über 34 Minuten und ist komplett auf Japanisch gehalten, beinhaltet aber auch 4 Minuten Gameplay, das für sich spricht.

Dabei wird kurz die Open World gezeigt, später gehen die Entwickler aber auch auf Stealth-Elemente ein. Ruffy kann sich in einem Fass verstecken und in bester MGS-Manier an den Gegnern vorbeischleichen.

Anschließend schwingt er sich mit seinem Gummiärmchen auf eine Festungsmauer und vermöbelt eine Wache.

Hier die Timecodes:

Spielwelt: 16:16 bis 17:32

Gameplay: 19:00 bis 21:04

One Piece: World Seeker erscheint im Laufe des Jahres 2018 für PS4, Xbox One und PC. Gerüchte sprechen von einem Release im Dezember.

Zuletzt berichteten wir über neue 4K-Screenshots, die neue Charaktere und die Story der Insel enthüllten.