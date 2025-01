Die 16 schönsten Open Worlds 2025: Diese Spiele für PS5, Xbox Series X/S und PC solltet ihr im Auge behalten

Hier sind die vielversprechendsten Open-World-Spiele, die für 2025 bestätigt sind.

Das neue Jahr ist angebrochen und uns erwarten auch 2025 wieder jede Menge Spiele. Wenn ihr große, lebendige Spielwelten liebt, könnte in den nächsten Monaten so einiges für euch dabei sein. Wir haben uns die kommenden Releases angesehen und euch die potenziellen Highlights rausgesucht.

Wollt ihr euch die Liste lieber in Videoform anschauen, könnt ihr das hier tun:

16:28 Die 15 spannendsten Open-World-Spiele 2025

Hinweis: Um nicht komplett von möglichen Kandidaten erschlagen zu werden, haben wir uns einige Kriterien für die Definition als Open-World-Spiel gesetzt. So findet ihr in dieser Liste nur Spiele, in denen ihr euch nahtlos durch die festgelegte Welt bewegen könnt. Getrennte Regionen, Hubs und prozedual generierte Welten findet ihr hier also nicht. Entsprechend fehlen auch Spiele wie Monster Hunter Wilds hier, dafür findet ihr es aber in unserer RPG-Liste: Mehr zum Thema RPGs 2025: 17 große Rollenspiel-Highlights, auf die ihr euch 2025 freuen könnt von Samara Summer

Asseto Corsa Evo

6:59 Schicke Autos, tolle Rennstrecken: Assetto Corsa Evo zeigt erstmals echtes Gameplay

Release : 16. Januar 2025 (Early Access)

: 16. Januar 2025 (Early Access) Genre : Rennspiel

: Rennspiel Plattformen: PC

Die Rennspielsimulation Assetto Corsa bekommt im Januar einen neuen Ableger mit deutschem Setting: Per Gefährt könnt ihr auf rund 1.600 Quadratkilometern die deutsche Eifelregion rund um den Nürburgring erkunden. Sowohl die schicken Landschaften als auch die Autos wurden per Laserscan möglichst originalgetreu ins Spiel übertragen.

Titan Quest 2

2:39 Titan Quest 2: Das neue Action-Rollenspiel im ersten Trailer

Release : Q1 2025 (Early Access)

: Q1 2025 (Early Access) Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Das Action-Rollenspiel Titan Quest von 2006 bekommt endlich eine Fortsetzung spendiert, die dem Nachfolger eine Open World in der Unreal Engine 5 spendiert. Daneben bleibt aber viel vom Vorgänger erhalten, so erkundet ihr das antike Setting in der griechischen Mythologie wieder aus der Isoperspektive, liefert euch Hack-and-Slash-Kämpfe und auch das bekannte Meisterschaftensystem kehrt zurück.

Die Early Access-Fassung ist vorerst nur für den PC verügbar, die finale Version soll dann aber auch für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Kingdom Come: Deliverance 2

1:29 Kingdom Come: Deliverance 2 - Neues Gameplay schickt euch zurück ins Mittelalter

Release : 4. Februar 2025

: 4. Februar 2025 Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Mit Kingdom Come: Deliverance 2 steht eine weitere Fortsetzung auf dem Plan. Diesmal geht es mit Hauptcharakter Heinrich von Skalitz aber nicht nur in eine riesige Open World, sondern gleich zwei: die Mittelalterstadt Kuttenberg und das Böhmische Paradies.

Das Rollenspiel bietet also zwei riesige Areale, die beide jeweils in etwa so groß wie die gesamte Spielwelt des Vorgängers sein sollen und die wir unter anderem zu Fuß und zu Pferde erkunden können. Daneben versuchen wir mit Heinrich wieder den Tod seiner Eltern zu rächen und erleben nebenbei königliche Intrigen oder bombastische Belagerungen.

Assassin's Creed Shadows

1:55 Assassin's Creed Shadows: Neuer Trailer stellt die Welt des Open World-Spiels vor

Release : 20. März 2025

: 20. März 2025 Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Für den nächsten Teil der beliebten Assassinen-Reihe versetzt es uns in das feudale Japan. Hier übernehmen wir gleich zwei Charaktere: Die Kunoichi Naoe (eine weibliche Shinobi) und den Samurai Yasuke.

Die Story von Assassin's Creed Shadows führt euch dabei durch neun verschiedene Provinzen der Kansai-Region, die ihr als Naoe im Parkour und über Dächer hüpfend oder als schwer gerüsteter Yasuke erkunden könnt. Die Spielwelt soll dabei in etwa so groß wie in Assassin's Creed Origins ausfallen.

Gothic 1 Remake

4:25 Gothic Remake: Hier ist frisches Gameplay-Material zur Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers

Release : Q1 2025

: Q1 2025 Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Das neue Gothic-Spiel ist keine Fortsetzung, sondern eine Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers von 2001. Die grundlegende Story um einen namenlosen Helden in einer magischen Gefängnis-Kolonie bleibt dabei gleich, dafür wird das Gameplay aufgebessert und die Grafik in Unreal Engine 5 deutlich aufgehübscht. Daneben soll es auch ein paar neue Quests geben, die es damals nicht ins Original geschafft hatten.

Crimson Desert

7:05 Kommendes PS5-Open World-RPG Crimson Desert zeigt 7 Minuten Gameplay und haut uns visuell vom Hocker

Release : Q4 2025

: Q4 2025 Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Nach dem MMO Black Desert Online kommen jetzt auch Singleplayer-Fans im neuen Ableger Crimson Desert auf ihre Kosten. Das bietet nämlich eine reine Solo-Erfahrung, in der wir die riesige, Mittelalter-Fantasy-Welt voller Drachen, Oger und Co. erkunden. Als Söldner Kliff müssen wir mächtige Monster aufhalten, die das Multiversum bedrohen und bekommen dafür auch übernatürliche Kräfte spendiert.

Chrono Odyssey

3:57 Neuer Chrono Odyssey-Trailer zeigt Gameplay aus dem PS5-MMO

Release : Q4 2025

: Q4 2025 Genre : MMORPG

: MMORPG Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Es folgt ein weiteres Mittelalter-Fantasy-RPG auf dem Fuße, diesmal handelt es sich aber wieder um ein Multiplayer-Spiel. In Chrono Odyssey erkundet ihr also mit hunderten anderen Spieler*innen eine ausladende Open World mitsamt Dungeons in Unreal Engine 5.

Daneben soll das Action-MMORPG auch Echtzeitkämpfe mit einem Kniff bieten: Ihr könnt nämlich mittels eines sogenannten Chronotectors die Zeit manipulieren und so etwa die Zeit in der Nähe eines Monsters anhalten oder aber die Zeit eines Charakters zurückdrehen.

Subnautica 2

1:19 Subnautica 2-Trailer enthüllt Release-Zeitraum und Koop-Modus

Release : 2025 (Early Access)

: 2025 (Early Access) Genre : Survival

: Survival Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Subnautica 2 bezeichnet sich selbst nicht als Open-World-Titel, sondern stattdessen als Open-Water-Survival-Spiel. Und das ist durchaus passend, ihr landet hier nämlich in einer außerirdischen Ozeanwelt, in der ihr die Gefahren der Tiefe überleben müsst.

Im Fokus stehen Survival, Erkundung und Crafting. Nur mit der richtigen Ausrüstung könnt ihr nämlich tiefer in die unbekannten Gewässer vordringen. Den zweiten Teil könnt ihr wieder alleine spielen oder euch optional im Koop für bis zu vier Personen auf Tauchgang begeben.