Outriders verschenkt legendäre Waffe an Fans - so holt ihr sie euch

Leider wurde der Launch von Outriders mit zahlreichen Problemen begleitet. Vielen Spieler:innen war es nicht möglich, sich im Spiel einzuloggen, hinzu kamen zahlreiche Verbindungsabbrüche. Der schwerwiegende Inventar-Bug löschte das gesamte Inventar vieler Fans samt ausgerüsteten Items. Um die Spielerschaft zu entschädigen, haben sich die Verantwortlichen von Square Enix und People Can Fly nun was einfallen lassen.

Kleines Dankeschön für frustrierte Fans

Als Belohnung erhalten sämtliche Spieler:innen von Outriders ein kleines Paket, das über die schlimmen Bugs zum Launch hinwegtrösten soll. Auf Reddit verkündeten die Macher, dass ein "Anerkennungs-Paket" auf dem Weg sei. Die genauen Details stehen noch nicht fest, doch einige Informationen wurden bereits verraten.

Link zum Reddit-Inhalt

Folgende Inhalte bietet das Paket:

eine dem Level angepasste legendäre Waffe

eine dem Level angepasste Menge an Titan

das Emote "Frustration"

An den Inhalten des Paketes kann sich im Nachhinein noch was ändern, denn zunächst muss überprüft werden, ob es technisch möglich ist, diese Belohnung an die Spielerschaft auszuschütten. Die Belohnung wird dann an euren Charakter mit dem höchsten Level ausgeschüttet.

Wer erhält die Belohnung? Die Belohnung ist nicht für alle Fans gedacht. Ihr müsst euch in der Zeit vom 31. März bis zum 11. April eingeloggt haben, um die Belohnung zu erhalten. Falls ihr euch noch nicht im Spiel eingeloggt haben solltet, habt ihr nur noch bis morgen Zeit.

Eine kleine Ausnahme gibt es für Spieler:innen, die nicht innerhalb des oben liegenden Zeitfensters liegen. Diese müssen Opfer des Inventar-Bugs sein, der den gesamten Loot ausradiert. Auch diese Spieler:innen erhalten im Rahmen der Wiederherstellungsaktion das Paket als Wiedergutmachung.

Habt ihr schon erste Erfahrungen in Outriders sammeln können? Dann verratet uns doch, welches eure Lieblingsklasse ist:

20 0 Mehr zum Thema Umfrage: Welche Outriders-Klasse ist die beste?

Crossplay-Funktion wieder aktiv

Mit einem neuen Patch behebt das Entwicklerteam sämtliche Absturzprobleme und verbessert die allgemeine Stabilität für das Matchmaking. Auch die zwischenzeitlich deaktivierte Crossplay-Funktion kann nun wieder genutzt werden. Mittlerweile ist das Outriders-Update für die PlayStation 4 erschienen, doch PS5 und Xbox-Konsolen schauen aktuell in die Röhre.

Haltet ihr die Entschädigung für angemessen oder hättet ihr euch mehr erhofft?