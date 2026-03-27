Overcooked als Brettspiel: Schnappt euch den Knaller für den Spieltisch reduziert

In Kitchen Rush leitet ihr ein eigenes Restaurant und das kann ziemlich hektisch werden.

Habt ihr schon mal davon geträumt ein eigenes Restaurant zu besitzen, in dem ihr euren Gästen die feinsten Speisen zubereitet? Nein? Dann träumt ihr ja vielleicht davon, mit eurer Familie oder eurer Freundesgruppe mal wieder einen netten Spieleabend zu verbringen. In beiden Fällen kann euch das Brettspiel Kitchen Rush weiterhelfen. Und gerade bekommt ihr es besonders günstig bei Amazon.

Was dieses Brettspiel so besonders macht

Wie bereits erwähnt, betreibt ihr in diesem Spiel gemeinsam ein Restaurant und müsst euch um alles kümmern, was dabei an Arbeit anfällt. Gäste bedienen, Zutaten besorgen, Gerichte kochen und Teller spülen sind nur ein paar davon. Jeder von euch kann jede Aufgabe übernehmen, ihr müsst euch untereinander also gut absprechen, sonst sind am Ende keine Teller mehr sauber und ihr könnt eure Kunden nicht mehr bedienen.

Der Spielplan ist eure Küche und ist modular aufgebaut.

Der Clou: Das Spiel läuft in Echtzeit ab. Jeder von euch hat zwei Sanduhren zur Verfügung, die ihr auf ein Feld stellen könnt, um eine Aktion auszuführen, also etwa die Bestellung der Gäste aufnehmen, Zutaten aus der Vorratskammer holen oder die Gerichte am Herd zubereiten. Erst wenn die Sanduhr komplett durchgelaufen ist, dürft ihr die Figur auf ein neues Feld stellen, um eine neue Aktion auszuführen. Eine Runde repräsentiert immer eine Schicht im Restaurant und dauert fünf Minuten.

Sehr gute Einführung ins Spielgeschehen

Wenn euch das gerade ein bisschen zu schnell geht, keine Sorge. Kitchen Rush nimmt euch in der Anleitung an die Hand und erklärt euch in einer Story-Kampagne Stück für Stück die einzelnen Mechaniken und erhöht leicht von Szenario zu Szenario den Schwierigkeitsgrad. Während ihr im ersten Szenario also noch die einfachen Gerichte wie Käsefondue für eure engsten Freunde zubereitet, müsst ihr in Szenario drei komplizierter Gerichte kochen und euch neben den Zutaten auch um die Gewürze kümmern.

Kitchen Rush macht in jedem Alter Spaß, auch wenn wir bei unserer Runde deutlich angespannter ausgesehen haben.

So werdet ihr von Runde zu Runde besser, bis ihr zum Schluss ein gut laufendes Restaurant habt und euch speziellen Herausforderungen stellen könnt, indem ihr eine bestimmte Menge an Geld und Ansehen verdienen müsst oder euch durch zufällig Ereignisse wie kaputt gehende Öfen Steine in den Weg gelegt werden.

Kitchen Rush ist eines der kurzweiligsten Brettspiele, die ich je gespielt habe und ist perfekt für den lustigen Familiennachmittag, wenn UNO oder Monopoly euch schon zum Hals raushängen. Hinzu kommt ein gerade unverschämt günstiger Preis, der euch das Spiel zusätzlich schmackhaft macht.