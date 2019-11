Overwatch 2 war zu groß, um nur ein Add-On zu werden, so Producer

Seitdem Overwatch 2 angekündigt wurde, sind die Lager der Fans gespalten. Die einen freuen sich über Neuerungen wie PvE Koop-Missionen, die anderen sind eher der Meinung, dass es ein Add-On zum bereits exsitierenden Spiel auch getan hätte. Auf der Blizzcon 2019 erklärt Producer Matthew Hawley Blizzards Entscheidung.

Die Notwendigkeit eines zweiten Teils habe sich vor allem aus der Masse der neuen Features ergeben, wird er von gamespot zitiert:

"Offensichtlich gab es in den letzten Jahren immer wieder neue Helden, neue Maps und Arcade-Modi, aber wir hatten immer diese Riesenidee, dass wir dieses sehr viel größere Spiel machen wollten, das einfach nicht in den normalen kleinen Patch-Zyklus reingepasst hätte."

Diese Idee sei nur weiter gewachsen, als das Team sah, wie positiv die Spieler auf die Koop-Elemente reagierten, die sie während besonderer Events veröffentlichten (gemeint ist unter anderem das Overwatch-Archiv). Daraufhin habe man sich entschlossen, ein komplett neues Spiel zu entwickeln, um alles einzubinden, was zu diesem Zeitpunkt an möglichen Features im Raum stand.

Wie sich das auf das fertige Spiel auswirkt und wie die Fans zu Release reagieren werden, steht natürlich noch aus. Unter unserem Artikel, der erste Infos zum zweiten Teil auflistet, wurde jedoch schon eifrig diskutiert.

Nefenda macht sich beispielsweise Gedanken, wie sich beide Spiele verbinden lassen:

"Raffs immer noch nicht... wieso net ein addon für teil1?!

Allein diese situation:

oh lasst uns pve spielen ... starte ow2...

so und nun ein paar quick matches... ow2 schließen... ow1 anmachen...



Davon bekomm ich kopfschmerzen!

Einfach einen weiteren Button ala Storymode in ow1 ballern (ist ja die selbe Engine). Und fertig. Wenns nur ums geld geht. Können sie ja gern haben. Damit bin ich okay. Weil ich will ja pve verminte artige modi."