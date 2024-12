Path of Exile 2: Die besten Grafik-Einstellungen für PS5 und PS5 Pro

Das Grafikmenü von Path of Exile 2 lässt und zwischen Qualität und Performance selbst jonglieren.

Am 6. Dezember war es endlich so weit und Path of Exile 2 ist im Early Access für PS5, Xbox Series X/S und den PC erschienen. Während wir es bei den meisten Konsolenspielen gewohnt sind, zwischen wenigen Presets wie 'Qualität' oder 'Performance' zu wählen, macht uns das ARPG aus dem Hause Grinding Gear Games das Leben etwas schwerer.

Wir haben uns durch die Grafik-Einstellungen gearbeitet und fassen euch hier nicht nur kurz zusammen, was sich dahinter verbirgt, sondern geben euch direkt noch die besten Einstellungen an die Hand, um möglichst sorgenfrei auf die Jagd nach tollem Loot zu gehen.

Das sind die besten Grafik-Settings auf PS5 und PS5 Pro

Im Options-Menü finden wir ganz links den Reiter 'Grafik', der uns einige ungewohnte Einstellungen anpassen lässt. Wir arbeiten uns einmal von oben nach unten durch und geben euch unsere präferierten Einstellungen mit auf dem Weg. Zeitgleich geben wir euch noch ein paar Tipps, wo ihr noch ein paar fps aus dem Spiel kitzeln könnt.

Mit den folgenden Einstellungen schafft eure PS5 in den meisten Situationen 50-60fps und das Spiel zockt sich sehr angenehm. Nur in den Hubs und während der besonders effektreichen Bosskämpfe kann es noch etwas weiter nach unten gehen – in unseren Tests blieb das Spiel mit den Settings aber immer gut spielbar.

Anzeigeeinstellungen

Dynamische Auflösung: Aus

Die Option sorgt dafür, dass sich eure Auflösung automatisch an die Aktion auf eurem Bildschirm anpasst, um so die gewünschte Bildrate (Einstellung unter Bildwiederholfrequenz) stets zu erreichen. Tatsächlich wird das Bild dadurch aber viel schlechter, als wenn ihr von Beginn an mit einer reduzierten Render-Auflösung arbeitet. Daher empfehlen wir diesen Weg und schalten die Option aus.

Hochskalierender Modus: NIS (Standard), alternativ FSR und PSSR auf PS5 Pro

Hier könnt ihr zwischen NIS, FSR und Bilinear wählen. Auf der PS5 Pro kommt sogar noch PSSR dazu. Wir empfehlen auf der PS5 NIS, weil der Skalierer im Hinblick auf Performance die Nase vorn hat. Allerdings schärft der Skalierer von Haus aus nach, was nicht allen gefällt. Mögt ihr den Effekt nicht, schaltet alternativ auf FSR. Auf der PS5 Pro empfehlen wir PSSR.

Render-Auflösung (bei NIS): 67 % - 2560 x 1440 (1440p)

67 % - 2560 x 1440 (1440p) Bildqualität (bei FSR) : Ausgeglichen

: Ausgeglichen Bildqualität (bei PSSR): Qualität

Qualität Schärfe: 0 % bei NIS, 30 % bei FSR

Der Schärfe-Effekt sorgt dafür, dass die Kanten von einzelnen Objekten etwas hervorgehoben werden. Das kann den Effekt erzielen, dass das Bild schärfer aussieht. Die Einstellung hat keinerlei Einfluss auf die Performance und kann nach Geschmack eingestellt werden. Insbesondere bei NIS empfehlen wir 0 %, da der Skalierer bereits mit einem Schärfe-Effekt arbeitet.

Szenen-Helligkeit: +0,0

+0,0 UI-Helligkeit: +0,0

Detaileinstellungen

Beleuchtung: Schatten + globale Beleuchtung

Die globale Beleuchtung sieht um einiges hübscher aus, kostet aber auch Performance. Wenn euch fps also viel wichtiger sind, ist die Option eine gute Stellschraube. Wir haben die globale Beleuchtung angeschaltet. Wollt ihr die 60fps noch etwas konstanter halten, könnt ihr die Beleuchtung noch auf 'Schatten' umstellen – dadurch wird die gesamte Beleuchtung der Welt zwar weniger detailreich, aber ihr bekommt auch bis zu 10fps mehr.

Bloom: 25 %

Ähnlich wie die Schärfe hat Bloom keinerlei Einfluss auf die Performance. Einfach ausgedrückt geht es bei der Option darum, helle Lichtquellen etwas zu überblenden, damit sie 'strahlend' wirken. Wir haben den Regler ganz nach unten gestellt, ihr könnt das aber je nach Geschmack auch höher schrauben.

Schatten Schatten und globale Beleuchtung

Erweiterte Einstellungen

Bildwiederholfrequenz: 60Hz/120Hz, alternativ auch 40Hz

Hier könnt ihr wahlweise auf 30Hz oder 60Hz stellen, wenn ihr über einen 120Hz-Monitor verfügt, stehen euch zudem noch 40Hz und 120Hz zur Auswahl. Damit wird auch automatisch die fps-Grenze festgelegt. Seid ihr also mit 40fps zufrieden, könnt ihr hier auch die entsprechende Option wählen und dafür die Render-Auflösung eine Stufe nach oben stellen und so etwas mehr Details genießen.

Dynamic Cullen: Aus

Ähnlich wie die dynamische Auflösung sorgt Dynamic Cullen, dass die Optik dynamisch an das Spielgeschehen angepasst wird, um die anvisierte Framerate zu halten. Hier wird aber nicht die Auflösung, sondern die Effekte angepasst. Das kann in Bosskämpfen einen großen Unterschied machen – merkt ihr also, dass das Spiel bei einem bestimmten Boss nicht mehr hinterher kommt, aktiviert Dynamic Cullen.

Die PS5 Pro lässt uns bei der Bildqualität zwar etwas mehr Spielraum, durchgängige 60fps schafft das Gerät aber auch dort nur mit etwas geringeren Einstellungen. In diesem Punkt wünschen wir uns, dass Grinding Gear Games noch etwas an der Performance arbeitet und ggf. noch klarere Presets für die Konsolen spendiert.

Wir werden das Spiel auch weiterhin auf optimale Einstellungen abklopfen und den Guide hier anpassen, wenn Patches spürbare Veränderungen ins Spiel bringen.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr andere Erfahrungen gemacht und vielleicht weitere Tipps, um das Beste aus dem Spiel herauszuholen? Dann schreibt es uns in die Kommentare!