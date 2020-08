Pikmin 3: Erweiterter Switch-Port angekündigt & kommt schon bald

Nintendo hat es wieder getan. Nach der plötzlichen Ankündigung zu Paper Mario: The Origami King ist jetzt das nächste Exclusive ohne Vorwarnung bestätigt. Die Nintendo Switch bekommt in Kürze einen weiteren Wii U-Port in Form von Pikmin 3 Deluxe.

Was sich hinter der Ankündigung verbirgt, zeigt euch der erste Trailer:

Ein Port mit neuen Inhalten

Pikmin 3 erscheint schon bald: Der erweiterte Switch-Port des ehemaligen Switch-Spiels hat auch schon einen Release-Termin bekommen. Demnach werdet ihr die Pikmin ab dem 30. Oktober wieder schmeißen können.

Worum geht's in Pikmin 3: Auf dem Planeten PNF-404 sollen die drei Astronauten Alph, Brittany und Charlie Nahrung finden, werden aber bei der Landung getrennt. Ihr als Spieler müsst nun mithilfe der Pikmin Früchte finden und die anderen beiden Astronauten finden. Neben dem Solo-Modus gibt es auch mehrere Multiplayer-Modi für zwei Spieler.

Das ist neu in der Deluxe-Variante: Nintendo bringt Pikmin 3 Deluxe aber nicht ohne grundlegende Neuerungen. So habt ihr in dem Strategiespiel folgende neuen Funktionen:

Die gesamte Story ist im Koop spielbar

Hauptcharaktere Olimar und Louie aus Pikmin 2 kehren in eigener Story zurück

Lock-On-Funktion

neue Schwierigkeitsgrad-Optionen

optionale Tipps

Technische Upgrades zur Wii U-Version lassen sich dem Trailer erst einmal nicht erkennen. Zudem wurde auch noch nicht gezeigt, wie die damaligen Features mit dem GamePad, das ein essentieller Bestandteil war, auf der Switch umgesetzt wird. So könnte die Karte zum Beispiel in einem Picture-in-Picture dargestellt werden.

Bestätigung der Gerüchte: Damit hat sich das Gerücht von vor zwei Monaten bewahrheitet. Dort sagte Jeff Grubb von VentureBeat, dass Nintendo an einem Pikmin 3 Deluxe arbeitet. Im gleichen Atemzug erwähnte er auch noch einmal Remaster diverser 3D-Super Mario-Spiele, die Nintendo bisher nicht angekündigt hat.

Freut ihr euch auf Pikmin 3 Deluxe? Gibt es noch ein Wii U-Spiel, das ihr gerne auf der Nintendo Switch hättet oder hat Nintendo mittlerweile genug Ports umgesetzt? Und was haltet ihr eigentlich von der neuen Ankündigungsstrategie für Switch-Spiele?