Der PlayStation Store hat heute einen großen PSN Sale mit 1263 Angeboten für PS4 und PS5 gestartet, der noch bis zum 1. Dezember läuft. Große AAA-Titel finden sich nicht darin, dafür aber zahlreiche Indie-Geheimtipps, die stark reduziert sind. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der interessantesten Spiele vor. Zur Übersicht über sämtliche Angebote des Sales kommt ihr hier:

Cuphead

Cuphead ist ein 2D-Actionspiel, das sofort durch sein stimmungsvolles Artdesign im Look eines Cartoons aus den 1930ern ins Auge sticht. Wir spielen eine niedliche Figur mit einem Kopf in Tassenform, die im Auftrag des Teufels die Seelen der Sünder einsammeln muss, um eine Schuld zu begleichen. Der größte Teil des Spiels besteht aus Bosskämpfen im Stil eines Shoot 'em ups, zwischendurch gibt es aber auch klassische Jump&Run-Levels. Der Schwierigkeitsgrad ist sehr hoch, glücklicherweise könnt ihr euch der Herausforderung aber auch zu zweit im Koop stellen.

Spiritfarer

Spiritfarer ist eine ungewöhnliche Mischung aus Jump&Run, Aufbau- und Erkundungsspiel. Als Fährfrau Stelle sollen wir mit unserem Schiff Seelen ins Jenseits befördern, zuvor müssen wir den Verstorbenen aber noch dabei helfen, letzte Angelegenheiten zu regeln. Dazu müssen wir viele kleine Inseln untersuchen, auf denen wir Aufgaben erfüllen und kleine Rätsel lösen. Hier sammeln wir auch Nahrungsmittel und Ressourcen zum Ausbau unseres Schiffes, denn solange sich die Seelen dort befinden, wollen sie gut versorgt werden und einen angemessenen Schlafplatz haben.

What Remains of Edith Finch

In What Remains of Edith Finch steuern wir in der Ego-Perspektive die siebzehnjährige Titelheldin, die in das alte Anwesen ihrer Familie zurückkehrt, um sich als letzte Überlebende dem Fluch zu stellen. Hierfür erkunden wir die Zimmer unserer verstorbenen Verwandten, die seit dem Moment ihres Todes unverändert geblieben sind, und lernen in Rückblicken ihre Geschichten kennen. Das Gameplay passt sich dabei der Handlung an und sorgt so für Abwechslung, obwohl es nicht sonderlich anspruchsvoll ist. Dafür brilliert das Adventure bei Story und Atmosphäre.

They Are Billions

They Are Billions ist eine Mischung aus Aufbau-, Survival- und Tower-Defense-Spiel. Aus der Vogelperspektive bauen wir unser Dorf auf und sorgen für eine funktionierende Versorgung der Bevölkerung sowie für eine durchdachte Industrieproduktion. Diese hilft uns dabei, die Waffen zu bauen und die Technologien zu entwickeln, die wird für unser Überleben brauchen. Draußen in der Welt schwärmen nämlich riesige Zombiehorden umher, vor denen uns einfache Mauern nicht schützen können. Hierzu brauchen wir tödliche Verteidigungsanlagen sowie eine große Armee.

Gris

Gris ist ein Rätsel- und Erkundungsspiel, in dem wir eine märchenhafte und wunderschön gezeichnete 2D-Welt durchstreifen. Unsere Aufgabe besteht darin, die Farbe in die zu Beginn noch düstere Welt zurückzubringen. Durch unseren Gesang können wir zudem Tiere und Pflanzen wiederbeleben. Spielmechanisch stellt uns Gris vor keine allzu großen Herausforderungen, Atmosphäre und Story stehen klar im Vordergrund. Letztere handelt von Verlust und Einsamkeit und wird ganz ohne Worte allein durch Gesten und eindrucksvolle Bilder erzählt.

Victor Vran

Victor Vran ist ein klassisches Hack&Slash-RPG im Stile eines Diablo, allerdings mit einem vergleichsweise beweglichen Helden, der springen und sich per Ausweichrolle in Sicherheit bringen kann. Das Steampunk-Szenario schafft zudem Raum für eine ganze Menge abgedrehter Schusswaffen, sodass sich Victor Vran oft eher wie ein flotter Top-Down-Shooter als wie ein Rollenspiel anfühlt. Trotzdem gibt es natürlich den üblichen Charakterfortschritt und die Beutejagd, die für Langzeitmotivation sorgen. Im Koop könnt ihr lokal zu zweit oder online zu viert antreten.

Hand of Fate 2

Wie schon der Vorgänger verbindet Hand of Fate 2 das Genre des Deckbuilding-Kartenspiels mit temporeichen Hack&Slash-Kämpfen. Auf einem Spieltisch bestimmen die Karten unseren weiteren Weg durch das Abenteuer, wobei wir ab und zu auch eigene Entscheidungen treffen dürfen. Treffen wir auf Feinde, werden wir in einen 3D-Echtzeitkampf hineingeworfen, in dem neben der Zähigkeit der Gegner unser Geschick über den Erfolg entscheidet. Mit der Zeit sammeln wir mehr Karten, die unser Deck verbessern und uns neue Wege und Möglichkeiten eröffnen.

Children of Morta

Children of Morta ist ein Roguelike-Rollenspiel, in dem wir die Familie Bergson spielen. Deren Aufgabe besteht darin, den heiligen Berg Morta gegen die Heerscharen des Bösen zu verteidigen, die in Form von Goblins, Riesenspinnen und anderen Monstern angreifen. Nach dem Tod müssen wir zwar von vorn anfangen, schalten aber neben weiteren Fähigkeiten auch neue Familienmitglieder frei, die Abwechslung ins Gamepaly bringen. Außerdem zeichnet sich Children of Morta durch seine hübsche Pixelgrafik und seine komplexe Geschichte aus.

Kentucky Route Zero: TV Edition

Die Kentucky Route Zero TV Edition enthält alle fünf Teile des Mystery-Adventures. Wir spielen einen Lastwagenfahrer, der am Rand der Kentucky Route Zero ein Paket abgeben soll. Leider scheint die angegebene Adresse nicht zu existieren und auch mit dem Highway selbst stimmt etwas nicht. Unterwegs begegnen wir nämlich immer wieder Menschen, die sich sehr seltsam verhalten. Kentucky Route Zero fasziniert vor allem durch seine surreale Story, seine skurrilen Charaktere und die Geheimnisse, die es an den zunächst banal erscheinenden Orten zu entdecken gibt.

Blood Bowl 2

Blood Bowl 2 ist ein auf dem Warhammer-Universum basierendes Fantasy-Sportspiel, das mit American Football vergleichbar ist, jedoch einen deutlich blutigeren Verlauf nimmt. Die Matches werden in rundenbasierten Taktikkämpfen ausgetragen, daneben müssen wir aber auch unser Team verwalten und aufbauen. Die Standardversion enthält acht aus Warhammer bekannte Völker wie Menschen, Orks und Dunkelelfen. Für 4,49 Euro könnt ihr euch aber auch die Legendary Edition mit 16 weiteren Völkern holen, darunter etwa Vampire, Echsenmenschen oder Nekromanten.