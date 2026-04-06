Enkelkind entdeckt eingeschweißte Pokémon-Editionen Blau und Gelb bei seiner Oma - zusammen sind sie locker 3.000 Euro wert

Diese beiden Pokémon-Spiele wurden wohl bei der Oma gefunden (Bild: reddit.com/user/Dufuss93/).

Wann wart ihr das letzte Mal bei euren Großeltern zu Besuch? Vielleicht solltet ihr mal wieder dort vorbeischauen. Eventuell schlummern da noch ein paar richtige Schätze auf dem Dachboden oder im Keller. Dieser Pokémon-Fan hier hat bei seiner Oma beispielsweise zwei originalverpackte Pokémon-Spiele entdeckt, die einiges wert sein können.

Oma hat jahrzehntelang zwei heiß begehrte Pokémon-Sammlerstücke versteckt

Es kommt nicht jeden Tag vor, dass einem ein echtes Sammlerstück in die Hände fällt. Von zwei auf einmal ganz zu schweigen. Aber Reddit-User Dufuss93 berichtet davon, eine gelbe und eine blaue Pokémon-Edition bei der Großmutter entdeckt zu haben. Das Besondere daran: Die beiden Game Boy-Spiele sind noch originalverpackt und eingeschweißt.

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Wer sich auch nur ansatzweise mit Sammler*innen und den von ihnen begehrten Gegenständen auseinandergesetzt hat, weiß: Jedes Sammlerstück ist mehr wert, wenn es sich in besonders gutem Zustand befindet. Dieser Zustand ist natürlich größtenteils sichergestellt, wenn sich das begehrte Teil noch in der Originalverpackung samt Folie befindet.

Kein Wunder also, dass Pokémponspiele wie diese hier für recht viel Geld den Besitzer oder die Besitzerin wechseln könnten. Habt ihr nur die Spielekassette ohne alles, bekommt ihr je nach Zustand meist unter 100 Euro für das Spiel. Mit der Originalverpackung samt Anleitung steigt der Preis dann gleich auf mehrere Hundert Euro.

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Aber wenn ihr das Spiel nicht nur CIB (Complete in Box), sondern auch noch versiegelt, also "sealed" und eingeschweißt ergattert, könnt ihr für die gelbe Special Pikachu Edition sowie für die blaue Pokémon-Edition sogar um die 1.500 Euro bekommen. Vorausgesetzt natürlich, es ist wirklich ein Original.

Noch viel teurer kann so ein Spiel werden, wenn ihr es von einer Grading-Agentur einstufen lasst. Solche Firmen bestimmen den Zustand des Spiels und bewerten ihn. Je höher das Rating, desto höher der Preis. Und da kann es bei diesen Titeln tatsächlich um mehrere tausend Euro gehen.

Mit weiter steigendem Hype kommen auch immer mehr und immer wieder solche Geschichten auf. Vor gar nicht allzu langer Zeit hat jemand beispielsweise eine rote Pokémon-Edition im Keller einer Mutter gefunden. Die kann in perfektem Zustand und mit entsprechendem Rating sogar in fünfstellige Preis-Regionen vordringen.

Aber es wird noch wilder: Bei einer Versteigerung wurde so ein Spiel bereits für über 80.000 Dollar verkauft. In Zeiten wie diesen, wo eine einzige, besonders seltene und gut erhaltene Pokémon-Karte für knapp 14 Millionen Euro den Besitzer wechseln kann, sollte uns aber eigentlich überhaupt nichts mehr wundern.

Wie viel Geld habt ihr insgesamt schon für Pokémon-Spiele oder Karten ausgegeben, was denkt ihr?