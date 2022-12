In Pokémon Karmesin könnt ihr euch ein garantiertes Shiny dank Exploit sichern

Normalerweise ist die Jagd nach Shiny Pokémon gar nicht mal so leicht, immerhin haben die seltenen Varianten gerade mal eine Chance von knapp eins zu 4.000 zu spawnen. Das ist auch in Pokémon Karmesin/Purpur nicht anders. Zwar gibt es verschiedene Methoden, mit denen ihr eure Chancen auf ein Shiny erhöhen könnt, aber eine Garantie gibt es normalerweise nicht. Mit einem Exploit könnt ihr euch in Karmesin aber aktuell noch ein garantiertes Shiny Flatterhaar schnappen.

So bekommt ihr Shiny Flatterhaar in Pokémon Karmesin

Das sind die Voraussetzungen: Bei der Methode scheint es sich um einen Bug zu handeln, der aktuell (Version 1.1.0) noch im Spiel zu finden ist. Wollt ihr euch das Shiny sichern, braucht ihr die Karmesin-Edition, denn Flatterhaar ist hier exklusiv verfügbar. Purpur-Besitzer*innen können das Shiny nur selbst fangen, wenn sie im Koop spielen. Außerdem müsst ihr bereits sehr weit im Spiel fortgeschritten sein. Flatterhaar taucht nämlich nur in Zone Null im Schlund von Paldea auf. Den erreicht ihr erst, wenn ihr alle drei Hauptstory-Pfade abgeschlossen habt.

So funktioniert der Exploit: Um das Shiny Flatterhaar zu spawnen, müsst ihr euch bei Tageslicht zum tiefsten Punkt von Zone Null begeben, am Grund der Höhle bei Forschungsstation 4. Im flachen Wasser hier soll das Pokémon eigentlich spawnen, durch einen Glitch erscheint es aber nur bei Nacht.

Um sicherzustellen, dass nur Flatterhaar spawnen kann, müsst ihr bei einem Picknick ein Sandwich zubereiten, dass die Fundkraft für Geist- oder Feen-Pokémon auf Stufe 3 erhöht. Diese Rezepte eignen sich:

Schillerkraft Level 3 für Typ Geist: Rote Zwiebel + 2x Salziges Geheimgewürz

Rote Zwiebel + 2x Salziges Geheimgewürz Schillerkraft Level 3 für Typ Fee: Tomate + 2x Salziges Geheimgewürz

Wie ihr an alle Zutaten für diese und weitere Shiny-Sandwiches kommt, lest ihr hier:

Jetzt müsst ihr nur noch umherlaufen, bis ein Shiny Flatterhaar spawnt. Da es hier keine anderen Geist-Pokémon bei Tageslicht gibt und auch Flatterhaar normalerweise nur bei Nacht erscheint, ist der Spawn ein garantiertes Shiny. Ein wenig kann es allerdings dauern, da Shinys noch immer selten sind.

Hier könnt ihr euch auch nochmal ein Video zum Exploit anschauen:

Mehr zu Pokémon Karmesin/Purpur:

Weitere Tipps für die Shiny-Jagd

Seid ihr selbst auf der Jagd nach Shinys, gibt es sowohl in Karmesin als auch Purpur einige Wege, um euch die Suche einfacher zu machen. Dank eines Tricks geht das jetzt sogar einfacher als in früheren Generationen und dank eines Exploits könnt ihr Shiny Pokémon sogar vervielfältigen.

Einen Überblick über alle Methoden, mit denen ihr eure Chancen auf Shinys erhöhen könnt, findet ihr in unserer Übersicht.

Schnappt ihr euch das Shiny, oder sucht ihr nur nach ganz bestimmten schillernden Pokémon?