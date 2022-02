Pokémon Arceus: Ohnmacht war gestern - Dieser Trick hilft gegen Ertrinken und Fallen

Pokémon-Legenden: Arceus gibt euch im Lauf des Spiels die Möglichkeit, auf Pokémon zu fliegen oder zu reiten. Aber davor besteht durchaus die Gefahr, ohnmächtig zu werden, wenn ihr aus hoher Höhe irgendwo runter stürzt oder ins Wasser fallt und ertrinkt. Aber das muss nicht sein: Habt ihr noch kein entsprechendes Reit-Pokémon, könnt ihr euch trotzdem aus diesen brenzligen Situationen retten.

Darum geht's: Ab einem gewissen Punkt des Spiels könnt ihr Pokémon herbeirufen, mit denen ihr durch die Lüfte fliegt. Dann braucht ihr euch keine Gedanken mehr um Fallschaden und damit zusammenhängende Ohnmacht zu machen. Aber vorher kann es durchaus passieren, dass ihr ohnmächtig werdet, weil ihr ertrinkt oder zu tief fallt.

Wie gut das neue Pokémon-Spiel ist, könnt ihr in unserem GamePro-Testvideo sehen:

Simpler Trick hilft: Wenn ihr noch kein Reit-Pokémon habt, aber trotzdem nicht ohnmächtig werden wollt, könnt ihr euch einfach per Schnellreise zurück ins Camp teleportieren. Bei vielen Spielen funktioniert das nicht, wenn ihr euch im freien Fall befindet, in Pokémon Arceus aber schon. Was natürlich äußerst praktisch ist, wenn ihr gerade kurz davon seid, ohnmächtig zu werden.

Das müsst ihr beachten: Es gibt allerdings eine Einschränkung. Werdet ihr von einem Pokémon anvisiert, funktioniert das Ganze nicht. Außerdem kann es sein, dass ihr nach dem Teleportieren noch kurz ein kleines Stückchen weiter fallt. Das war es aber und einige Fans hat die Funktion schon aus der Patsche geholfen, wie entsprechende Reddit-Beiträge zeigen.

Pokémon-Legenden: Arceus ist seit einigen Tagen erhältlich und wurde von Fans und Kritiker*innen ziemlich wohlwollend aufgenommen. Hier scheint sich ein Großteil der Community ausnahmsweise einig zu sein, dass es sich beim neuen Teil um einen der besten der letzten Jahre handelt. Es gibt auch schon Gerüchte, Hinweise und Spekulationen rund um einen möglichen Nachfolger.

