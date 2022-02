Endlich solo! Pokémon-Legenden Arceus zwingt uns nicht mehr zum Tauschen

Mit Pokémon-Legenden: Arceus schlägt die Serie in vielerlei Hinsicht eine neue Richtung ein. Viele angestaubte Dinge wurden umgekrempelt. Und da der Fokus noch mehr auf der Erforschung der Pokémon liegt, könnt ihr nun zum ersten Mal komplett alleine alle Monster sammeln. Denn der Tauschzwang für manche Entwicklungen ist Geschichte.

Ihr bekommt Gengar, Simsala und Co. auch ohne Tausch

In der Vergangenheit war es bei Pokémon-Spielen Standard, dass ihr manche Monster-Entwicklungen nur bekommen konntet, wenn ihr sie mit anderen Spieler*innen getauscht habt. Dadurch konntet ihr die Spiele nie komplett ohne Tauschen durchspielen.

Jetzt ist Schluss damit! Pokémon-Legenden Arceus bietet zwar immer noch eine Tauschmöglichkeit, aber ihr seid nicht mehr darauf angewiesen. Stattdessen könnt ihr Pokémon, die sich beim Tauschen entwickeln, wenn sie ein Item halten, direkt mit dem Item entwickeln. So kann sich etwa ein Onix ohne Tausch in Stahlos verwandeln, wenn ihr einen Metallmantel nutzt.

Neues Item entwickelt alle Tausch-Pokémon: Manche Pokémon haben sich aber auch ohne Item beim Tausch entwickelt. Dazu zählen unter anderem Apollo in Gengar oder Kadabra in Simsala. In Legenden Arceus geht das jetzt ebenfalls, dank den Verbindungskabeln. Dieses seltene Item ermöglicht eine Entwicklung der besonderen Pokémon ohne Tausch.

So bekommt ihr mehr Verbindungsschnüre

Da es sich bei den Verbindungskabeln um ein selteneres Item handelt, das ihr für insgesamt vier Pokémon braucht, ist es wichtig zu wissen, wo es diese gibt. Insgesamt gibt es im Spiel vier Möglichkeiten, an die begehrte Ressource zu kommen:

Im Jubeldorf könnt ihr euch für 1000 Dankbarkeitspunkte eine Schnur kaufen. In unseren Einsteigertipps zeigen wir euch, wie ihr Dankbarkeitspunkte bekommt.

Wackelt an Erzen und besiegt die Pokémon, die dabei herauskommen – manche geben euch eine Verbindungsschnur.

In Raum-Zeit-Verzerrungen können Verbindungsschnüre auftauchen.

Schließt Nebenmission 64 ab und erhaltet abschließend eine Verbindungsschnur.

So nutzt ihr die Schnur: Habt ihr eine Verbindungsschnur erhalten, dann könnt ihr diese direkt aus eurem Beutel heraus nutzen. Wählt dann einfach euer Apollo, Kadabra, Georok oder Maschok aus und entwickelt es mit dem Item. Schon habt ihr ohne Tausch das gewünschte Pokémon erhalten.

