Kein Pikachu, kein Glumanda? Neues Pokémon-Spiel stellt harte Regel auf, welche Monster überhaupt dabei sein dürfen

Eigentlich dürfte Pikachu wie hier auf dem Bild gar nicht in Pokémon Champions auftauchen.

Pokémon Champions konzentriert sich voll und ganz auf die Kämpfe. Damit sowohl neue Spieler*innen als auch alte Hasen auf ihre Kosten kommen, werden einige Systeme vereinfacht und vieles über Bord geworfen. Eine ganz besondere Regel sorgt jetzt allerdings für großes Stirnrunzeln und viele Ausschlüsse.

Pokémon Champions müsste eigentlich ohne Pikachu, Evoli und Co. auskommen

In einem Interview mit HypeBeast verrät Producer Masaaki Hoshino nämlich, dass zum Launch von Pokémon Champions erst einmal nur komplett entwickelte Pokémon verfügbar sein sollen. Also nur diejenigen, die ihre finale Entwicklungsstufe und Evolution erreicht haben – wie zum Beispiel Glurak.

6:09 Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst

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Wenn diese Regel aber wirklich konsequent durchgezogen werden würde, käme eigentlich nicht in Frage, dass beispielsweise ein Pikachu in die Schlacht geführt werden kann. Immerhin handelt es sich dabei nicht um die letzte, höchste Form der Evolution. Ein Pikachu kann sich zu einem Raichu weiterentwickeln.

Theoretisch wäre dieses Pokémon in Pokémon Champions dann also eigentlich ausgeschlossen. Dasselbe gilt für einige andere bekannte Fanlieblinge, wie zum Beispiel Glumanda, Schiggy, Bisasam, Memmeon oder Evoli.

Aber hält sich Pokémon Champions überhaupt wirklich an diese Regel?

Es sieht nicht so aus. Zumindest tauchen im offiziellen Opening Movie und auch im ersten Gameplay-Trailer zu Pokémon Champions direkt Evoli und Pikachu auf. Letzteres ziert als das wohl berühmteste Pokémon überhaupt auch das Key-Artwork zu Pokémon Champions.

Es würde uns also schwer wundern, wenn Pikachu zwar auf dem Cover und im Trailer zu sehen ist, im Spiel selbst dann aber einfach gar nicht auftaucht. Wir gehen dementsprechend davon aus, dass es sich dabei einfach um Ausnahmen handelt und die Regel vielleicht doch nicht so eng gesehen wird, wie es der Producer im Interview dargestellt hat.

In Zukunft sollen auch noch weitere Pokémon in Champions verfügbar werden, wie zum Beispiel die Monster aus Pokémon Wind und Welle. Wann das der Fall sein soll, konnte Masaaki Hoshino allerdings noch nicht sagen.

Was aber schon fest steht, ist der Release-Termin von Pokémon Champions: Ab dem 8. April könnt ihr Pokémon Champions auf der Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen.

iOS- und Android-Geräte sollen später auch noch eine Version erhalten. Es handelt sich um einen Free2Play-Titel mit Battle Bass, Abo und allem Drum und Dran.

Welche Pokémon dürfen eurer Meinung nach auf keinen Fall in Champions fehlen?