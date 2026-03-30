Mehr als 10.000 Pokémon - wenn es nach den Entwicklern geht, wird die Serie wohl nie ein Ende finden

Es gibt mittlerweile mehr als 1.000 Pokémon. Peanuts, wenn es nach der Pokémon Company geht.

Jonas Herrmann
30.03.2026 | 12:36 Uhr

Pokémon Champions soll für immer bestehen, wenn es nach dem Produzenten geht. Pokémon Champions soll für immer bestehen, wenn es nach dem Produzenten geht.

Bisher gibt es – die neuen Starter der 10. Generation mitgezählt – 1.025 verschiedene Pokémon. Dazu kommen zahlreiche Sonderformen und besondere Entwicklungen. Ein Ende ist laut einem Entwickler aber noch lange nicht in Sicht.

10.000 Pokémon sind nicht ausgeschlossen

Die schiere Masse an Pokémon und Sonderformen sorgt schon seit Jahren dafür, dass in neuen Spielen immer nur ein Teil aller Taschenmonster vertreten ist. Anders wäre es womöglich kaum machbar, eine funktionierende Balance zu etablieren.

Video starten 9:41 Pokémon Pokopia: Dass Nintendo da nicht früher drauf gekommen ist

Beim am 8. April für die Switch und die Switch 2 erscheinenden Pokémon Champions wird das ganz ähnlich funktionieren. Um hier einen Überblick zu behalten und auch die Balance überschaubarer zu gestalten, wird es ebenfalls nicht alle Pokémon und ihre Sonderformen zur gleichen Zeit im Spiel geben.

Stattdessen gibt es immer eine Auswahl, die regelmäßig ausgetauscht wird. Trotzdem plant das Entwicklerteam hier wohl schon auf lange Sicht voraus.

Einer der Produzenten des Spiels, Masaaki Hoshino, hat kürzlich mit GamesRadar+ über das neue Free2Play-Spiel gesprochen. Dabei gibt er an, dass Pokémon Champions theoretisch für immer weiterlaufen soll:

"Wir haben vor, "Pokémon Champions“ noch lange fortzuführen – im Grunde genommen für immer, solange die Pokémon-Reihe weitergeht […] Und wer weiß? In ferner Zukunft werden wir vielleicht 2.000, 3.000 oder sogar 10.000 Pokémon haben."

Ende Februar hat die Pokémon-Reihe ihr 30. Jubiläum gefeiert und mittlerweile eben knapp mehr als 1.000 Pokémon hervorgebracht. In diesem Tempo würde es insgesamt also knapp 300 Jahre dauern, bis tatsächlich 10.000 Pokémon erschienen sind.

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Es gibt aktuell allerdings kaum ein Franchise, dem man es mehr zutrauen würde, 300 Jahre und mehr zu überstehen, als Pokémon. Die Begeisterung für die kleinen Taschenmonster ist weiter ungebrochen und vielleicht versuchen sich auch unsere Ur-Ur-Ur-Enkel noch daran, zum ultimativen Pokémon-Trainer aufzusteigen.

Ob sie ihre Pokémon dann aber wirklich noch immer in Pokémon Champions in den Kampf führen, ist natürlich eine andere Frage. Wir stellen uns zumindest für die Zukunft coole Hologramm-Pokémon vor, mit denen man dann in echten Arenen antritt.

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